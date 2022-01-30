Semih Karadeniz: Nokta transferler yaparsak zımba gibi oluruz

Kocaelispor’un başarılı sağ beki, forma giydiği her saniyeyi elinden geldiği kadar iyi değerlendiren yeşil siyahlıların en az maliyetli futbolcularından Semih Karadeniz, Antalya kampındaki ortamın çok iyi olduğunu vurguladı. Semih öte yandan takımın tam anlamına kendine geldiğini, nokta transferlerle de çok etkili bir takım olacaklarının altını çizdi.

BOL PASLI BİR OYUN OYNUYORUZ

Sözlerine Antalya kampı ile başlayan Semih şu şekilde konuştu: Kamp çok iyi geçiyor. Takımdaki herkes çok istekli. Burada yeni teknik direktörümüzün çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Mehmet hocamız bol paslı oyun oynatıyor, takımı öne çıkarıyor ve saldırgan bir takım olmamız için çaba sarf ediyor. Bu plan takımın özgüvenini de arttırıyor.

KENDİ ADIMA DA KAMP VERİMLİ GEÇİYOR

Hocamızın inanılmaz bir saha iletişimi var. Herkesle bire bir ilgileniyor. Yardımcı antrenörlerimiz için de bu dediğim geçerli. Kendi adıma da kamp hayli verimli geçiyor. Yüksek bir iştahla çalışıyorum. Beni bilenler sahaya çıktığımda aklımda hiçbir şeyin olmadığını, sadece kazanmayı amaç edindiğimi çok iyi bilir. Ben duygumdan asla taviz vermeyeceğim.

TAKIMIN NEFES ALMASI LAZIM

1997’den önce doğan futbolcular kontenjan oluyor. Sezonun ilk yarısında bazı maçlarda kadroya alınamamıştım. Sezonun ikinci yarısında da buna benzer bir hadise yaşayabilirim ancak ben kendime güveniyorum. Yeni arkadaşlarımız da hızla uyum sağlıyor. Hepsi kaliteli ayaklara sahip. Forma rekabeti de ciddi şekilde arttı. Bolu maçını çok önemsiyoruz. İyi başlamak istiyoruz, başlamak da zorundayız. Çünkü bu takımın nefes alması lazım. Nokta transferler yaparsak zımba gibi oluruz.