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30 Oca 2022 - 15:44- Spor G: 30 Oca 2022 - 15:45

Fatih Topal ve yönetimi basınla bir araya geliyor

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği’nde kulübün yeni başkanı Fatih Topal ve yönetimi basın mensupl...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Fatih Topal ve yönetimi basınla bir araya geliyor mask

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği’nde kulübün yeni başkanı Fatih Topal ve yönetimi basın mensupları ile bir araya geliyor. Toplantıda hedefler anlatılacak ve yeni transferler tanıtılacak. Tanışma toplantısı yarın (Salı) saat 18.30’da Yağız Kebap’ta gerçekleşecek.
# Kartepe

30 Oca 2022 - 15:44 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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