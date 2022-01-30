Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği’nde kulübün yeni başkanı Fatih Topal ve yönetimi basın mensupları ile bir araya geliyor. Toplantıda hedefler anlatılacak ve yeni transferler tanıtılacak. Tanışma toplantısı yarın (Salı) saat 18.30’da Yağız Kebap’ta gerçekleşecek.
30 Oca 2022 - 15:44- Spor Güncelleme: 30 Oca 2022 - 15:45
Fatih Topal ve yönetimi basınla bir araya geliyor
Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta mücadele eden Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği’nde kulübün yeni başkanı Fatih Topal ve yönetimi basın mensupl...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.