Manisa'da düzenlenen Murat Eşsiz Karate Turnuvası’na bine yakın sporcu katıldı. Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve olimpiyat ikincisi Eray Şamdan dereceye giren karatecilere madalyalarını takdim etti. Şamdan, sporculardan büyük ilgi gördü.Manisa'da 28 Ocak’ta başlayan ve 30 Ocak tarihine kadar devam edecek olan Murat Eşsiz Karate Turnuvası'na bine yakın sporcu katılırken, turnuvanın ikinci gününde Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve olimpiyat ikincisi Eray Şamdan dereceye giren karatecilere madalyalarını takdim etti. Şamdan, sporculardan büyük ilgi gördü.
950 sporcu katıldı
Manisa’da 2001 yılında Mesir Karate Spor Kulübü'nü kuran ve Manisalıların karate sporuyla tanışmasını sağlayan merhum Murat Eşsiz adına Muradiye Spor Salonu’nda düzenlene Murat Eşsiz Karate Turnuvasına 17 ilden 950 sporcu katılırken kata ve kumite dallarında minikler, yıldızlar, ümit gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar yapılıyor. Turnuvanın ikinci gününde ise Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve olimpiyatlar tarihinde karate branşında Türkiye’ye ilk gümüş madalyayı kazandıran 2020 Tokyo Olimpiyatları ikincisi Eray Şamdan, dereceye giren karatecilere madalyalarını takdim etti.
"Murat hocamız çok önemliydi"
Eray Şamdan ise Murat Eşssiz'in çok kıymetli bir hoca olduğunu belirterek, "Onun adına düzenlenmiş bir turnuva. Ali hocam ve Enes hocam beni buraya davet etti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu. Eray Şamdan turnuvaya katılan sporculardan büyük ilgi görürken, genç karatecilerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.
Eray Şamdan herkesin sevgilisi
Manisa'da düzenlenen Murat Eşsiz Karate Turnuvası’na bine yakın sporcu katıldı. Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve olimpiyat ikincisi Eray...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.