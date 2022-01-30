Eray Şamdan herkesin sevgilisi   



Manisa'da düzenlenen Murat Eşsiz Karate Turnuvası’na bine yakın sporcu katıldı. Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve olimpiyat ikincisi Eray Şamdan dereceye giren karatecilere madalyalarını takdim etti. Şamdan, sporculardan büyük ilgi gördü.Manisa'da 28 Ocak’ta başlayan ve 30 Ocak tarihine kadar devam edecek olan Murat Eşsiz Karate Turnuvası'na bine yakın sporcu katılırken, turnuvanın ikinci gününde Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve olimpiyat ikincisi Eray Şamdan dereceye giren karatecilere madalyalarını takdim etti. Şamdan, sporculardan büyük ilgi gördü.



950 sporcu katıldı



Manisa’da 2001 yılında Mesir Karate Spor Kulübü'nü kuran ve Manisalıların karate sporuyla tanışmasını sağlayan merhum Murat Eşsiz adına Muradiye Spor Salonu’nda düzenlene Murat Eşsiz Karate Turnuvasına 17 ilden 950 sporcu katılırken kata ve kumite dallarında minikler, yıldızlar, ümit gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar yapılıyor. Turnuvanın ikinci gününde ise Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve olimpiyatlar tarihinde karate branşında Türkiye’ye ilk gümüş madalyayı kazandıran 2020 Tokyo Olimpiyatları ikincisi Eray Şamdan, dereceye giren karatecilere madalyalarını takdim etti.



"Murat hocamız çok önemliydi"



Eray Şamdan ise Murat Eşssiz'in çok kıymetli bir hoca olduğunu belirterek, "Onun adına düzenlenmiş bir turnuva. Ali hocam ve Enes hocam beni buraya davet etti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu. Eray Şamdan turnuvaya katılan sporculardan büyük ilgi görürken, genç karatecilerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.