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30 Oca 2022 - 16:46- Spor G: 30 Oca 2022 - 16:47

“Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz”     

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Ankara’da bir araya geldi. Kadınların Türk sporunun bugünündek...
“Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz”      mask

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Ankara’da bir araya geldi. Kadınların Türk sporunun bugünündeki ve geleceğindeki önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Kadınların spora olan ilgisini artırmak, sporu erişilebilir kılmak önceliğimiz. Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz. Bu, bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir” dedi. siyah-beyazlı kulübün yöneticileri ve teknik heyet de yer aldı. Kadınların spordaki önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Kadınların spora olan ilgisini artırmak, sporu erişilebilir kılmak önceliğimiz. Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz. Bu, bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir. Kadınların spora dahil olması, branş ayrıt etmeksizin önemli önceliklerimizdendir. Bu konuyu iki perspektiften ele alıyor, planlı ve detaylı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.  
# Kadın

30 Oca 2022 - 16:46 - Spor

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