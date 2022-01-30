Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Ankara’da bir araya geldi. Kadınların Türk sporunun bugünündeki ve geleceğindeki önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Kadınların spora olan ilgisini artırmak, sporu erişilebilir kılmak önceliğimiz. Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz. Bu, bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir” dedi. siyah-beyazlı kulübün yöneticileri ve teknik heyet de yer aldı. Kadınların spordaki önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Kadınların spora olan ilgisini artırmak, sporu erişilebilir kılmak önceliğimiz. Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz. Bu, bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir. Kadınların spora dahil olması, branş ayrıt etmeksizin önemli önceliklerimizdendir. Bu konuyu iki perspektiften ele alıyor, planlı ve detaylı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.
30 Oca 2022 - 16:46- Spor Güncelleme: 30 Oca 2022 - 16:47
“Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz”
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Ankara’da bir araya geldi. Kadınların Türk sporunun bugünündek...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.