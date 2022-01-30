Kartepe Arslanbey G.B.’nin basın toplantısı yarın   

Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği yönetimi, basın toplantısı yapıyor. Yönetim adına Basın Sözcüsü Emrah Peksoy açıklamasında “Sizlerle bir araya gelmek, hedeflerimizi anlatmak, transferlerimizi tanıtmak için 1 Şubat Salı 18.30’da Yağız Kebap’taki buluşmaya davetlisiniz” dedi.