Yeme bozukluğu cinsel istismarın habercisi olabilir

Erken çocukluk döneminde istismara uğramış çocuklar ise cinsel gelişimini tamamlamadığı için istismara maruz kaldığını ifade etmekte güçlük yaşayabilir. Fakat çocuğun yaşadığı bu durum davranışlarına yansıyabilir. Çocuklarda görülen hırçınlık, saldırganlık, alt ıslatma ve dışkı kaçırma, yeme bozukları gibi birçok davranış problemi, çocuğun yaşadığı istismarın habercisi olabilir. Çocuklarda görülen tıkanırcasına yemek yeme veya yemek reddi/hiç yememe gibi bozuklukların nedenleri mutlaka araştırılmalıdır. İstimrar belirtilerin arasında bu davranış bozuklukları da yer almaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Elif Türel konuyla ilgili açıklamada bulundu. Türel şunları kaydetti:’’ Cinsel istismar maalesef sadece ülkemize değil tüm dünyada görülen bir durum. Hemen hemen her gün bir istismar haberi ile sarsılıyoruz. Çocuklar özellikle bu tip durumlarda korkularından sessiz kalmayı tercih edebiliyorlar.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Öğr.Gör.Elif Türel istismara uğramış çocukları fark edebilmek için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor diyerek şunları sıraladı: ‘’Eğer çocuk içine kapanıksa ve odasından dışarı çıkmak istemiyor ve sizinle temas kurmuyorsa, yeme bozuklukları gösteriyorsa, gelişimi dışında fazla cinsel bilgiye sahipse, geceleri uykusunda huzursuzsa ve uykuya dalmakta zorluk çekiyorsa, okul başarısında beklenmeyen bir düşüş yaşandıysa, yaptığı aktivitelerden zevk almıyorsa, arkadaşlarıyla ilişkilerinde düzensizlik oluşmaya başladıysa, odaklanma ve konsantrasyon sorunu yaşıyorsa, cinsel içerikli oyunlar oynuyorsa, çekingen davranışları varsa ve sarılma, dokunma vb. davranışlara tepki gösteriyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınarak çocuk gözlemlenmelidir.’’

CİNSEL İÇERİKLİ HİKÂYELER

Türel sözlerini şöyle tamamladı: “Erken çocukluk dönemindeki çocukların hayal dünyaları çok geniştir. Fakat Cinsel Gelişim açısından olgunluğa ulaşmadıkları için cinsel içerikli hikâyeleri hayal gücüyle tasarlayamayacakları için bu konuda asla yalan söylemezler. Çocuk cinsel içerikli hikâyeler anlatıyorsa mutlaka bir uzmana başvurun! Çocuklar bu konuda yalan söylemezler. ‘’