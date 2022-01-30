Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Kılıdaroğlu'nun katılımıyla açıldı

30 Ocak 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan sözleşmenin 99’uncu yılı anısına İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkı’nda bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açıldı.

YOĞUN KATILIM

Düzenlenen açılış programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Kocaeli Milletvekili ve PM Üyesi Tahsin Tarhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Türk Partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) Burgaz Milletvekilleri; Sevim Ali, Fatma Ramadan, Eşref Eşref, HÖH Burgaz İl Başkanı Ahmet Süleyman, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il yönetimi, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, CHP ilçe başkanları, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Mübadiller Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Tarihçi Doç. Dr. Ercan Sepetçioğlu, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner, meclis üyeleri ve muhtarlar, STK ve dernek temsilcileri ve partililer yoğun katılım gösterdi.

TÜRKÜLER SESLENDİRİLDİ

Düzenlenen program öncesi İzmit’te bulunan Milli Kimlik Direniş Anıtı’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk töreninin ardından Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkı’nda bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışına geçildi. S aygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan etkinlikte mübadele dönemi fotoğrafları, video gösterimi ve Balkan halk oyunları sergilenirken, mübadele dönemi türküleri de seslendirildi.

TÜRKÜLER SESLENDİRİLDİ

Düzenlenen program öncesi İzmit’te bulunan Milli Kimlik Direniş Anıtı’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk töreninin ardından Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkı’nda bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışına geçildi. S aygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan etkinlikte mübadele dönemi fotoğrafları, video gösterimi ve Balkan halk oyunları sergilenirken, mübadele dönemi türküleri de seslendirildi.

“AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN BOŞALTILDI”

Açılış konuşmasını yapan Rumeli Balkan Dernekleri adına Erdem Arcan, “Anavatan Rumeli ve Balkanlar’dan anavatan Türkiye’ye gelen çocukları temsilen karşınızda bulunmaktan onur duyuyorum. Kocaeli’de yaşayan Rumeli ve Balkan Türkleri için tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. 2000 yılında Kocaeli Rumeli Balkan Türkmenlerinin yaptığı bu bina dönemin AKP’li belediye başkanı tarafından sorgusuz, sualsiz boşaltıldı. Tüm arşivlerimiz sokağa bırakıldı. Başkanımız, bize ait olanın üzerine katarak tekrar bize armağan ediyor. Kocaeli’de bulunan dernekleri bir araya getirerek gerçekleştiriyor bunu. Balkan tarihi açısından çok önemli ve anlamlı olayların yıldönümünde açılması bugünü daha da anlamlandırıyor” dedi. Anma programında Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler ve Tarihçi Doç. Dr. Ercan Sepetçioğlu mübadele dönemi hakkında konuşma gerçekleştirdi.

“BEDEL ÖDEYENLERDENİZ”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yüzlerce yıldır yaşadıkları toprakları geride bıraktılar. Çadırlarda haftalarca beklediler. Yolculukta hayatını kaybedenler oldu. Memleket hasretiyle aramızdan ayrıldılar. Mübadelelerin yaşandığı büyük acılar nesilden nesile yayıldı. Ayrı dillerde türküler söylense de duygular hep aynıydı. Dinlerinden dolayı, dillerinden dolayı zulüm gördüler. Çünkü anavatanın kıymetini en iyi biz biliriz. Onlar zulüm görmesine rağmen hiç vazgeçmediler. Vatan bayrağı için bedel ödeyenlerdeniz. Dininden, dilinden ne olursa olsun vazgeçmediler, vazgeçmezler. Bize bunları özgürce yaşatan Mustafa Kemal Atatürk’ten hiç vazgeçmedi, geçmezler. İzmit de mübadelenin yaşandığı yerlerden bir tanesi. Biz de bu hatırayı yaşatmak. Rumeli derneklerine ait olan, yıllarca derneklerimizin kullanımına verilmeyen bu yapıyı ve alanı başta sona derneklerimizle birlikte yeniledik ve balkan derneklerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu yerleşkede Balkan kültürüne ait değerler sergilenecek. Bu çalışmayı ben yaptım oldu mantığıyla değil Kocaeli’deki bütün Balkan dernekleriyle oluşturduk. Bu dayanışma herkese ve her yere örnek olsun” dedi.

“HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR EDERİZ”

Programın uzaması ve havanın soğuk olması nedeniyle Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin programın çok uzaması üzerine “30 saniye konuşacağım. Program yazlık program, kışlık değil” demesi üzerine alkışlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, “Balkanlar deyince yüreğimizde derin bir sızı hissederiz. Güzel bir açılış yaptık. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, acıları unutmayalım dedi. Biz geleceğe güzel bir dünya bırakmak isteriz. Bu güzel yerleşkeyi Kocaeli halkına açana Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ederiz. Pek çok sıkıntıyı bugünde yaşıyoruz. Ama bu sıkıntıyı dostlarımızla, Millet İttifakı ile açacağız” dedi.

BALKAN DERNEKLERİ YERLEŞKESİ’NDE NELER VAR?

Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Balkan kültürüne ait değerlerin sergileneceği 108 metrekare sergi ve etkinlik alanı, 25 metrekare toplantı odası, 25 metrekare sedirli misafir ağırlama alanı, 21 metrekare idari birim odası, 18 metrekare mutfak ve 90 metrekare kafeterya alanından oluşuyor. İzmit Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre Balkan Dernekleri Yerleşkesi, derneklerin fikirleri alınarak her aşaması titizlikle değerlendirilerek oluşturuldu. Tüm Balkan derneklerinin kullanımına açık olan yerleşke, derneklerin etkinlik ve toplantılarını gerçekleştirebileceği çok amaçlı bir alan olacak. Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde yer alan kafeterya ise tüm vatandaşların hizmetine açık olacak.