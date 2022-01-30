İlimizin başarılı orta saha oyunlarından Taha Köksal, Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 3. Grup takımlarından, Kırşehir temsilcisi Mucur Yabanlıspor ile anlaştı. Son derece yetenekli bir futbolcu olan Taha Köksal tekniğinin yanında skorer yönü ile de öne çıktı. Duran toplardaki becerisi ile de dikkat çeken Taha, yeni takımında başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
30 Oca 2022 - 18:05- Spor Güncelleme: 30 Oca 2022 - 18:06
Taha Köksal’ın yeni takımı Kırşehir Mucur oldu
İlimizin başarılı orta saha oyunlarından Taha Köksal, Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 3. Grup takımlarından, Kırşehir temsilcisi Mucur Yabanlıspor ile an...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.