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30 Oca 2022 - 18:05- Spor G: 30 Oca 2022 - 18:06

Taha Köksal’ın yeni takımı Kırşehir Mucur oldu

İlimizin başarılı orta saha oyunlarından Taha Köksal, Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 3. Grup takımlarından, Kırşehir temsilcisi Mucur Yabanlıspor ile an...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Taha Köksal’ın yeni takımı Kırşehir Mucur oldu mask

İlimizin başarılı orta saha oyunlarından Taha Köksal, Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 3. Grup takımlarından, Kırşehir temsilcisi Mucur Yabanlıspor ile anlaştı. Son derece yetenekli bir futbolcu olan Taha Köksal tekniğinin yanında skorer yönü ile de öne çıktı. Duran toplardaki becerisi ile de dikkat çeken Taha, yeni takımında başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

30 Oca 2022 - 18:05 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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