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30 Oca 2022 - 18:09- Siyaset G: 30 Oca 2022 - 18:14

İzmit Belediyesi’ne ‘yazlık program’ eleştirisi

İzmit Belediyesi tarafından Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışında programın uzaması ve havanın soğuk olması nedeniyle Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin programın yazlık olduğunu belirtti. Katılanlar alkışlarla destek verdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi’ne ‘yazlık program’ eleştirisi mask

30 Ocak 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan sözleşmenin 99’uncu yılı anısına İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkı’nda bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açıldı. Programın uzaması ve havanın soğuk olması nedeniyle Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin programın çok uzaması üzerine “30 saniye konuşacağım. Program yazlık program, kışlık değil” demesi üzerine alkışlandı.
# İzmit belediyesi, chp, Sokak
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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30 Oca 2022 - 18:09 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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