30 Ocak 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan sözleşmenin 99’uncu yılı anısına İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkı’nda bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açıldı. Programın uzaması ve havanın soğuk olması nedeniyle Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin programın çok uzaması üzerine “30 saniye konuşacağım. Program yazlık program, kışlık değil” demesi üzerine alkışlandı.
30 Oca 2022 - 18:09- Siyaset Güncelleme: 30 Oca 2022 - 18:14
İzmit Belediyesi’ne ‘yazlık program’ eleştirisi
İzmit Belediyesi tarafından Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışında programın uzaması ve havanın soğuk olması nedeniyle Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin programın yazlık olduğunu belirtti. Katılanlar alkışlarla destek verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.