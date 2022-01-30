İzmit Belediyesi’ne ‘yazlık program’ eleştirisi

30 Ocak 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan sözleşmenin 99’uncu yılı anısına İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkı’nda bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açıldı. Programın uzaması ve havanın soğuk olması nedeniyle Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin programın çok uzaması üzerine “30 saniye konuşacağım. Program yazlık program, kışlık değil” demesi üzerine alkışlandı.