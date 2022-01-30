Hürriyet: Anavatanın kıymetini en iyi biz biliriz

30 Ocak 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan sözleşmenin 99’uncu yılı anısına İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkı’nda bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açıldı.

“VAZGEÇMEDİ, VAZGEÇMEZLER”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yüzlerce yıldır yaşadıkları toprakları geride bıraktılar. Çadırlarda haftalarca beklediler. Yolculukta hayatını kaybedenler oldu. Memleket hasretiyle aramızdan ayrıldılar. Mübadelelerin yaşandığı büyük acılar nesilden nesile yayıldı. Ayrı dillerde türküler söylense de duygular hep aynıydı. Dinlerinden dolayı, dillerinden dolayı zulüm gördüler. Çünkü anavatanın kıymetini en iyi biz biliriz. Onlar zulüm görmesine rağmen hiç vazgeçmediler. Vatan bayrağı için bedel ödeyenlerdeniz. Dininden, dilinden ne olursa olsun vazgeçmediler, vazgeçmezler. Bize bunları özgürce yaşatan Mustafa Kemal Atatürk’ten hiç vazgeçmedi, geçmezler. İzmit de mübadelenin yaşandığı yerlerden bir tanesi. Biz de bu hatırayı yaşatmak. Rumeli derneklerine ait olan, yıllarca derneklerimizin kullanımına verilmeyen bu yapıyı ve alanı başta sona derneklerimizle birlikte yeniledik ve balkan derneklerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu yerleşkede Balkan kültürüne ait değerler sergilenecek. Bu çalışmayı ben yaptım oldu mantığıyla değil Kocaeli’deki bütün Balkan dernekleriyle oluşturduk. Bu dayanışma herkese ve her yere örnek olsun” dedi.