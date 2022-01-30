Mimarlardan rekor katılım! Asil liste dediler

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İçmimarlar Odası (İÇMO) Kocaeli Şube’nin genel kurulu geçtiğimiz gün İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Binasında yapıldı. 143 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Kerem Toramangil aday yeniden aday olmadı. 7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ve 7 üst kurul delegesinin seçileceği genel kurulda seçimler bugün İçmimarlar Odası şube binasında yapıldı.

İÇMİMARLAR ODASINA SAHİP ÇIKTI

Odanın mevcut başkanı Kerem Toramangil’in de desteğini alan Şube Başkan Yardımcısı Hazel Pala Özcan ve yönetimi asil liste ile seçime giderken, Cem Türkeri liderliğindeki 7 kişilik yönetim ekibi ise renkli liste ile seçime girdi. Üyelerin yarısı oy kullanmak için sandığa gitti. Oda tarihinde en yüksek katılımlı gerçekleşen seçimde içmimarlar odasına sahip çıktı. Oy kullanma işleminin son bulduğu seçimlerde saat 17.00 itibari ile sandıklar açıldı. Blok liste usulü yapılan seçim sonucunda Hazel Pala Özcan liderliğindeki asil liste yönetimde çoğunluğu sağladı.

ÖZCAN’DAN BİRLİK MESAHİ

Seçimi kazanan Hazel Pala Özcan birleştirici olacağını ifade ederek rakiplerine teşekkür etti. Özcan, “Rekabet kaliteyi arttırır. Arkamızda olduğunuzu hissettikçe daha iyi çalışacağız. Desteğiniz çok önemli. Bütün arkadaşlarımız diğer ekibe karşı nötr. Biz bir bütünüz. Bunu yürekten söylüyorum” ifadelerini kullandı.

HAZEL PALA ÖZCAN’IN YÖNETİMİ

Cihan Mutlu

ALKAN 39

Senem Çalış KORUCUOĞLU 40

Mehmet Murat SEVİNDİK 39

Hazel Pala ÖZCAN 40

Özden ÖZYURT 40

Beyza HANEDAR 39

Betül ÇEVİK 40

RENKLİ LİSTE

Ahmet Batuhan AKBAŞ 21

Cahit KILIÇKIRAN 21

Cem TÜRKERİ 21

Ece Hatun BULUT

21 Melis Tuğçe CANER

21 Muhammed Bekir ŞENGÜN 21

Özge Çiçek YILDIZ 21