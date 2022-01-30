Mimarlardan rekor katılım! Asil liste dediler

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İçmimarlar Odası (İÇMO) Kocaeli Şube’nin genel kurulu geçtiğimiz gün İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Binasında yapıldı. 143 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Kerem Toramangil aday yeniden aday olmadı. 7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ve 7 üst kurul delegesinin seçileceği genel kurulda seçimler bugün İçmimarlar Odası şube binasında yapıldı.
İÇMİMARLAR ODASINA SAHİP ÇIKTI
Odanın mevcut başkanı Kerem Toramangil’in de desteğini alan Şube Başkan Yardımcısı Hazel Pala Özcan ve yönetimi asil liste ile seçime giderken, Cem Türkeri liderliğindeki 7 kişilik yönetim ekibi ise renkli liste ile seçime girdi. Üyelerin yarısı oy kullanmak için sandığa gitti. Oda tarihinde en yüksek katılımlı gerçekleşen seçimde içmimarlar odasına sahip çıktı. Oy kullanma işleminin son bulduğu seçimlerde saat 17.00 itibari ile sandıklar açıldı. Blok liste usulü yapılan seçim sonucunda Hazel Pala Özcan liderliğindeki asil liste yönetimde çoğunluğu sağladı.
ÖZCAN’DAN BİRLİK MESAHİ
Seçimi kazanan Hazel Pala Özcan birleştirici olacağını ifade ederek rakiplerine teşekkür etti. Özcan, “Rekabet kaliteyi arttırır. Arkamızda olduğunuzu hissettikçe daha iyi çalışacağız. Desteğiniz çok önemli. Bütün arkadaşlarımız diğer ekibe karşı nötr. Biz bir bütünüz. Bunu yürekten söylüyorum” ifadelerini kullandı.
HAZEL PALA ÖZCAN’IN YÖNETİMİ
Cihan Mutlu
ALKAN 39
Senem Çalış KORUCUOĞLU 40
Mehmet Murat SEVİNDİK 39
Hazel Pala ÖZCAN 40
Özden ÖZYURT 40
Beyza HANEDAR 39
Betül ÇEVİK 40
RENKLİ LİSTE
Ahmet Batuhan AKBAŞ 21
Cahit KILIÇKIRAN 21
Cem TÜRKERİ 21
Ece Hatun BULUT
21 Melis Tuğçe CANER
21 Muhammed Bekir ŞENGÜN 21
Özge Çiçek YILDIZ 21
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.