CHP Karamürsel’de kazanan Aksu 

CHP Karamürsel’de geçtiğimiz aralık ayının son günlerinde 10 kişinin istifası sonrası ilçe yönetimi düşmüş, yerine ise kayyum atanmıştı. CHP Karamürsel İlçe Örgütü, geçici kurulun bir aylık görev süresini tamamlamasının ardından 2 adaylı kongresini gerçekleştirdi. Geçmiş dönem ilçe yöneticisi Anıl Aksu ve geçmiş dönem belediye meclis üyesi Emel Kabataş’ın başkan adaylıklarını açıkladığı kongrenin divan başkanlığını CHP Parti Meclisi Üyesi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yürüttü. Kongre, CHP Karamürsel İlçe Geçici Kurul Başkanı Şinasi Yazar ve yönetiminin ev sahipliğinde Karamürsel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.





GENİŞ KATILIM

Kongreye CHP Parti Meclisi Üyeleri İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, Gençlik Kolları MYK Üyesi Caner Arduç, geçmiş dönem İl Başkanları Bozkurt Uslu, Cengiz Sarıbay, geçmiş dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, geçmiş dönem Karamürsel İlçe Başkanları Suat Ülkü, Ali Kara, Aydın Yetkincan, Zeki Dalay, Fedai Uğurlu, Bilgutay Bağdat, meclis üyeleri ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.



GEÇİCİ KURUL BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantı öncesinde herkesi selamlayan Geçici Kurul Başkanı Şinasi Yazar, “Aday olan iki isimde çok kıymetli isimler. Bir aylık görev süresi boyunca bana yardımcı olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu iş kolay değil. Bu sebeple tüm üyelerimizden yardım istedim. Ben burada güzel bir seçim olmasını diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz” dedi. Divan kurulunun belirlenmesinin ardından Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



“BİR DAHAKİNDE CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI KARŞILAYACAK”

Divan Başkanı CHP PM Üyesi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Son 2 seçim büyük bir dönemeçti. Sizler kadar bizlerin başarısını bekleyen 25-30 yıldır iktidar yüzü görmemiş bir parti olarak kaleyi terk etmeyen kadrolarla çalışıyoruz. Kıl payı Karamürsel’i kaçırmışız. Bir daha Karamürsel’e geldiğimde umarım bizleri burada CHP’li belediye başkanı karşılayacak. 23 milyon icra dosyası olduğu, 10 milyon işsizin, 12 milyonun asgari ücretle geçindiği bir Türkiye’deyiz. Genel başkanımızın söylediği gibi dostlarımızı büyüteceğiz, ittifakı genişleteceğiz” dedi.



“VATANDAŞ SANDIK İSTİYOR”

Ekonomik krize değinen İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Geçtiğimiz hafta pazardaydık. Yarım kilo pırasa alan, portakalı adetle alan insanlar gördük. Saraydakiler işçinin emeklinin halini hiç görmüyor. Vatandaş erken seçim istiyor. Daha dün berbere gittim. Ülke gündemini en yakın almak istiyorsanız ya berbere ya kahveye gitmelisiniz. Koltuğa oturur oturmaz berberim bin 100 gelen elektrik faturasının 2 bin 100 TL geldiğini söyledi. Daha da sandık gelmezse durum vahim dedi” diye konuştu.





“MİNİBÜSÇÜLERE VERDİĞİN SÖZÜ TUT”

Devamında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a seslenen Yıldızlı, “Oradan çıktım, benzinliğe yanaştım. 350 liraya dolan depo 950’ye doluyor. Şimdi minibüsçüler isyanda, Büyükşehir Meclisi’nde verilen kararlar uygulanmıyor. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sesleniyorum: Sözünü tut. Minibüsçü lastik alamıyor, mazot alamıyor. Ya söz verme ya da sözünü tut. Cumhuriyetin 2. Yüzyılındayız. Bizim için çok önemli bir dönemeç var. Biz Türkiye’yi almak istiyoruz. Önce genel seçim var. Önce Türkiye’yi alacağız, sonra tüm belediyeleri” dedi.



İLÇE BAŞKANINA İLK GÖREV

Seçilecek ilçe başkanına ilk görevi veren İl Başkanı Yıldızlı, “Karamürsel’de üyesi olmayan 3 mahallemiz var. Akpınar, Senaiye, Osmaniye. Seçilecek olan başkanımıza ilk 1 aylık görevini şimdiden vermiş olayım. Bu 3 mahallede üye istiyorum. Geçici kurulda görev yapan Şinasi başkanıma ve yönetimine ilçemizi bugün kongreye taşıdıkları için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“MUTFAK YANIYOR, GÜNDEM DEĞİŞTİRİYORLAR”

PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Mutfakta yangın var. Son günlerde elektrik ve doğalgazda kısıtlamaya gidiliyor. Genel başkanımız ihaledeki yolsuzlukları gündeme getiriyor ve gündemi değiştirmek için dava açılıyor. Yeni gündemler yaratmak için eleştirdiğimiz TÜİK başkanından Adalet Bakanına kadar değişimler yaşanıyor. Bu hafta mecliste teröristler ile fotoğraf çektiren bir milletvekili gündeme gelecek. Soruyorum: Her platformda peki FETÖ’yü savunan Adalet Bakanını tartışacak mıyız? CHP’ye büyük sorumluluk düşüyor. Bu ülkede demokrasi, adalet isteyenlerle, yoksullukla yolsuzlukla mücadele etmek isteyenlerle yürüyeceğiz” dedi.





“KIRGINLIKLARI GİDERMEK İÇİN ADAYIZ”

Adaylardan Emel Kabataş, “Bir Cumhuriyet kadını olarak demokrasi mücadelemi sürdürürken “Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmazmış’ sözünü her zaman şiar edindim. Bu sebeple partimin verdiği her görevi aynı sorumluluk bilinciyle üstlendim. Böylesi kritik bir dönemden geçerken ve iktidara bu kadar yaklaşmışken örgütümüzün bir hata yapma lüksü söz konusu değildir. Gün ayrışma günü değil sevgili yoldaşlar, gün dostluk, sevgi, barış ve dayanışma günü. Gün Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşıyacak yolda el ele, omuz omuza verme, birlik olma günüdür. Bu yüzden; parti içindeki tüm kırgınlıkları gidermek için adayız” dedi.





“KARAMÜRSEL HALKIMIZI CHP’DE BİRLEŞTİRECEĞİZ”

Diğer aday Anıl Aksu ise, “Karamürsel’de 44 yıldır CHP iktidar olamamış, şimdi hedefe bu kadar yaklaşmışken vakit çalışma vakti, sokak sokak, kapı kapı dolaşma vakti. Biz sadece partilimizi değil, tüm Karamürsel halkımızı CHP’de birleştireceğiz. Görüyoruz ki, sokağa çıkacak yüzü olmaması gerekenler dolar 13-14 lira olmuşken ve insanlarımız dar boğazın içinde yaşam mücadelesi verirken esnaf dolaşıyor, kovulsa da girmeye çalışıyorlar. Hâlbuki insanlar çare bekliyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkan çocukları olarak bu gücü, damarlarımızda, kalbimizde hissediyoruz. Esnafımız kepenk kapatırken biz oturmak istemiyoruz. Kazanan Karamürsel olacak” dedi.



EMEL KABATAŞ KİMDİR?

1976 Karamürsel doğumlu. CHP ile 1992 yılında gençlik kollarında görev alarak tanıştı. Gençlik Kolları, 3 dönem Kadın Kolları, 2 dönem ana kademe ve İlçe Yönetim Kurulu’nda görev aldıktan sonra 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçildi.



ANIL AKSU KİMDİR?

1988 Karamürsel doğumlu. İnşaat sektöründe mimar olarak çalışıyor. 4 seneden bu yana CHP Karamürsel İlçe Örgütünde görev yapıyor. Geçmiş dönem de CHP’den Belediye Meclis adayıydı. CHP’de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.



EMEL KABATAŞ’IN YÖNETİM KURULU

Emel KABATAŞ

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Nuran GENÇ

Gönül ILGIN

Aydın KUZUCU

Hülya ÖZEN

Zuhal ÖZTORUN

Mustafa ŞAHİN

İsmail ŞÖLEN

Muzaffer TAŞÇI

Ceyhun UĞURLU

Yelda YILDIZ

Ünal YILDIZHAN

Celalettin YÖNET.



ANIL AKSU’NUN YÖNETİM KURULU



Ayşegül AKBABA

Cengiz CAN

Murat DENİZERİ

Murat ENGİNDENİZ

Hamiyet ERARSLAN

Serhat GÜLDEMET

İbrahim Utku KARADAĞ

Gülseli ÖZALP

Barbaros ÖZKOŞAR

Gürsel ÖZTÜRK

Şeyda SARAÇOĞLU

Ali SOYTÜRK

Seçkin TURAN

İsmail YAPRAKÇI.