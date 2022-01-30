Yahya Kaptan AL velileri toplanıyor

Yeni bina yapılana kadar Namık Kemal Lisesi öğrencileri Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’ne gidecek. Sabah 07.30'da Yahya Kaptan AL, öğleden sonra da Namık Kemal Lisesi öğrencileri eğitim görecek. Milli Eğitim’in bu kararına tepki gösteren Yahya Kaptan AL velileri, 1 Şubat Salı günü bir araya gelecek. Okul önündeki tepki eylemi saat 11.00’de başlayacak.