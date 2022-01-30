Reklamı Kapat
30 Oca 2022 - 18:26- Eğitim G: 30 Oca 2022 - 18:28

Yahya Kaptan AL velileri toplanıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aldığı kararla, Namık Kemal Lisesi ve Mimar Sinan Lisesi yıkılacak.

Yahya Kaptan AL velileri toplanıyor mask

Yeni bina yapılana kadar Namık Kemal Lisesi öğrencileri Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’ne gidecek. Sabah 07.30'da Yahya Kaptan AL, öğleden sonra da Namık Kemal Lisesi öğrencileri eğitim görecek. Milli Eğitim’in bu kararına tepki gösteren Yahya Kaptan AL velileri, 1 Şubat Salı günü bir araya gelecek. Okul önündeki tepki eylemi saat 11.00’de başlayacak.
# eğitim

30 Oca 2022 - 18:26 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.500.957 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yahya Kaptan AL velileri toplanıyor mask
Yahya Kaptan AL velileri toplanıyor
GTÜ ve Türkiye Uzay Ajansı’ndan işbirliği protokolü mask
GTÜ ve Türkiye Uzay Ajansı’ndan işbirliği protokolü
Kartepe’de ilkyardım eğitimi sırası yöneticilerde mask
Kartepe’de ilkyardım eğitimi sırası yöneticilerde
Kartepe Genç Akademi’nin kütüphanesi gençlerle doluyor mask
Kartepe Genç Akademi’nin kütüphanesi gençlerle doluyor
Karamürsel Anadolu Lisesi, göğsümüzü kabarttı mask
Karamürsel Anadolu Lisesi, göğsümüzü kabarttı
Söğüt: Vatandaşımız müsterih olsun mask
Söğüt: Vatandaşımız müsterih olsun
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL