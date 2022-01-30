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30 Oca 2022 - 18:32- Gündem G: 30 Oca 2022 - 18:34

Dersimliler’de Çelik 10 oy farkla yeniden başkan oldu

Kocaeli Dersimliler Derneği 10. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık için yarışan Zeynel Arslan 44 oy alırken mevcut başkan Ruhi Çelik ise 54 oy alarak yeniden başkan oldu

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Dersimliler’de Çelik 10 oy farkla yeniden başkan oldu mask

Kocaeli Dersimliler Derneği 10. Olağan Genel Kurulu, Derince Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi’nde bulunan Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye İzmit Kent Konseyi Hüseyin Erol, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Deva Partisi İl Başkan Yardımcısı Özlem Kaya, HDP İl Yöneticisi Arif Demirkaya, HDP Derince İlçe Yöneticisi Hasan Güneş, BES Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Katıralı, DİSK, Emekli Sen Kocaeli Başkanı İbrahim Turgut, MMO Başkanı Mehmet Ali Elma, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım, TÜM BEL SEN Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Kongrede divan başkanlığına Özkan Tacer, katipliğe ise Cemal Yücel ve Özlem Kaya seçildi.

10 OY FARKLA

Kocaeli Dersimliler Derneği’nin 21 yıldır başkanlığını yürüten Ruhi Çelik’in yeniden aday olduğu kongrede Zeynel Arslan da adaylığını koydu. 300 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 100 kişi oy kullandı, 2 oy geçersiz sayıldı. Adaylardan Zeynel Arslan 44 oy alırken Ruhi Çelik 54 oy alarak yeniden başkan seçildi. Öte yandan 9 kişiden oluşan yönetim kurulu, 3 denetim ve 11 üst kurul delegesi de belirlendi.

BÜYÜKAKIN’A YÜKLENDİ

Kongrede konuşan mevcut başkan Ruhi Çelik, “Son 3 yıldır hak mağduriyetleri, insan hakları, zamlar derken bu ülkede öyle şeyler oluyor ki bir parti genel başkanı linç edilecekti bu ülkede. 6 milyon oy almış bir genel başkanı içeride tutuluyor. Parlamentoda milet milletvekili karga tulumba götürüldü. Kocaeli’de Hz. Ömer adaleti ile gelen Karaosmanoğlu bütün adaletsizliği sürdürdü. Ta ki Tahir bey gelene kadar. Kendisi daha kötüsü yaptı. Tam adaletsiz, bizi hiç tanımıyor, bir tane Dersimli işe alınmamış. Bizi tanımıyor. Adaleti temsilde adaletsizliğe son versin. Yoksa büyükşehir belediyesi önünde eylem yapacağız” dedi.

“ÜYE SAYIMIZ 225’E DÜŞTÜ”

Başkan Adayı Zeynel Arslan ise, “Önce Ruhi başkan ve yönetim kuruluna hazırlıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Şimdi burada eski yönetimler şunu yaptı, bunu yapmadı şöyle oldu böyle olmadı polemiğine girmeyeceğim. Çünkü bu bize hiçbir yere götürmez. Yerimizde saydırır sadece. Çünkü iyisiyle, kötüsüyle bu derneğe verilmiş emekler var. Yıllardır da Ruhi başkan ve yöneticileri de derneği güzel bir yere getirdiler. Tabi şimdi her şey bu kadar iyiyse niye aday olduk. Koskoca Dersimliler Derneği’nin topu topuna 225 üyesi olması, dernek ile halkın kopuk olması, herkesin birbirinin arkadaşından konuşması, ayrışmalar. Bir araya gelemememiz bunlar bizi üzen durumlardır. Sadece kan değişikliği olması gerektiğine inanıyorum” dedi. 

Ruhi Çelik’in yönetim KURULU 

Ruhi ÇELİK
Özlem KAYA
Mustafa POLAT
Bülent SADIKOĞLU
Ali KORKMAZ
Hediye YILDIZ
Aleddin SEZER
Turgut ERDOĞAN
Zekai KAYA

Denetim Kurulu 


Ali Rıza OMURTAĞ
Eren ATIŞ
Kenan TUĞRUL

DEDEF Federasyon Delegeleri 

Ruhi ÇELİK

Ali Rıza OMURTAĞ

Özlem KAYA

İhsan DENİZ

Aleddin SEZER

Bülent SADIKOĞLU

İsmail YILDIZ

Yılmaz FİLİZ

İbrahim ÖGEYİK

Yücel ÖZDEMİR

Hediye YILDIZ.

Zeynel Arslan’ın yönetim KURULU 

Zeynel ARSLAN
Ali ATEŞ
Cemal AĞIRCAN
Kenan ATALAY
Ercan ERENLER
Yılmaz KUZU
Niyazi ARSLAN
Fazlı Barış BARS

Denetim Kurulu 

Nevzat BULUT

Kemal DOĞAN
Turgut ERDOĞAN.

# chp, eğitim, Mustafa, Çayırova

30 Oca 2022 - 18:32 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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