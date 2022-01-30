Kılıçdaroğlu'ndan kendisine hain diyen çocuk için açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'daki konuşması sırasında kürsüye gelen küçük bir çocuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Hain" dedi. Erdoğan ve çevredekilerin gülümsediği görülürken İzmit Belediyesi tarafından yapılan Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.
“KABAHAT ONUN TEPESİNDE DURAN KİŞİNİN”
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, “Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şey hiç yaşamamıştık. Benim bütün çabam evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak. Kinden uzak, öfkeden uzak. Herkesi sevgiyle kucaklayan, doğayla barışık. Gençlerin bu ülkenin geleceği ve umudu olduğu bir Türkiye’yi ayağa kaldırmak. Bunu istiyorum. Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı. Paylaşımları süratle silin dedim. O çocuğun, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişidir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.