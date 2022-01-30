Demet Akalın konsere kar motoruyla geldi

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Kartepe Kayak Merkezi’nde hayranları ile buluştu. Demet Akalın konser vereceği alana ise kar motoru ile geldi. Demet Akalın’ı dinlemeye gelen çok sayıda tatilci, şarkılara eşlik etti. Eksi 5 derece sahne alan Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını ısıttı. Demet Akalın’ı, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da ailesiyle birlikte dinlemeye geldi. Kurtoğlu’nu karşısında gören Demet Akalın, "Sen gençliğimsin benim be” diye seslendi.
Kocaeli doğumlu Demet Akalın, konser sonunda yine kar motoruyla otele geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.