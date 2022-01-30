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30 Oca 2022 - 23:51- Asayiş G: 30 Oca 2022 - 23:52

Makas atarken kaza yaptılar

Kocaeli’nde makas atarken kontrolü kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aracın içindekiler ise kendi kazalarını çekti.
Makas atarken kaza yaptılar mask
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Kaza, İzmit ilçesine bağlı D-100 İstanbul istikameti Yahya Kaptan Mahallesi yan yol bağlantısında meydana geldi. Kontrolsüz bir şekilde diğer araçlara makas atan Hyundai marka otomobil, yan yola girerken bariyerlere çarptı. Yaşanan kaza anı, o sırada seyir halinde olan bir başka aracın kamerasına ve kaza yapan otomobilin içinde yolcu olarak bulunan vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

30 Oca 2022 - 23:51 İHA Kocaeli- Asayiş

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Makas atarken kaza yaptılar mask
Makas atarken kaza yaptılar
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