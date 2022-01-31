31 Oca 2022 - 09:30- Asayiş G: 31 Oca 2022 - 09:32

Önce önündeki araca, sonra bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisine ambulansta tedavi uygulanırken diğeri ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Çuhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CNL 782 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle önce önünde seyir halinde olan 41 ACD 153 plakalı Peugeot marka otomobile, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Peugeot markalı otomobilin sürücüsü ile içerisinde yer alan yolculardan biri sağlık ekiplerinin kaza yerinde ambulansta uyguladığı tedavinin ardından tekrar yola koyuldular. Mercedes markalı otomobilin sürücüsüne ise önce ambulansta tedavi uygulandı, ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kazadan dolayı cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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31 Oca 2022 - 09:30 - Asayiş

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