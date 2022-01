Ellibeş: “Bizi çalıştırmıyorlar diyerek en büyük yalanı söylüyorlar”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 472 mahalle başkanıyla bir araya geldikleri özel toplantıda muhalefetin yalan, iftira ve algı siyasetine hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Beceriksizlerinin üstünü bizi çalıştırmıyorlar diyerek örtmeye çalışıyorlar. Bizi çalıştırmıyorlar diyerek en büyük yalanı söylüyorlar” dedi.

AK KOCAELİ’NİN BAŞARISI

Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını yüzde yüz olarak en erken tamamlayan, mahalle başkanları ve yönetimlerinden, sandık kurul üyelerine kadar bütün atamalarını bitiren AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, yeni yılın ilk ayı tamamlanmadan 472 mahalle başkanını özel toplantıda bir araya getirdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in evsahipliğinde gerçekleşen toplantıda Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, il ana kademe, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.

BU DÖNEMDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Büyükşehir’in tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında, Milletvekili İlyas Şeker de Merkezi Hükümetin ilimizde sürdürdüğü yatırımlar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise yaptığı konuşmada AK Parti’nin kültüründe millete daima hesap vermek olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’de son 20 yılda yapılan yatırım ve değişimler sayesinde dünyanın temellerinden sarsıldığı küresel ekonomik kriz karşısında ayaklarımız üzerinde durabiliyor ve geleceğe daha umutla bakıyoruz. Salgın hastalık nedeniyle enerjiden nakliyeye, sağlıktan üretime her alanı etkileyen bu kirizi çok yakında, daha da güçlenerek atlatacağız. Dünyada çok daha farklı konuma gelmiş olarak bu krizden çıkacağız. Çünkü her zaman milletine güvenen, milletine her attığı adımın hesabını veren bir anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.”

İŞİMİZİ AŞKLA, SEVGİYLE YAPIYORUZ

“Bizim anlayışımızda önce milletimize, sonra teşkilatımıza her zaman hesap verme sorumluluğu var. Her hafta ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlarımızla, esnafımızla bir araya geliyoruz. Sivil toplum kuruşlarımızla toplantılar yapıyoruz. Biliyorsunuz, daha iki ay önce ilçe danışma meclislerimizde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla ilçe ilçe salonları dolduran teşkilat üyelerimizle bir araya geldik. Teşkilatımızı dinledik. Şimdi şubat ayıyla birlikte bu kez yerel yönetimler danışma toplantılarımızı başlatıyoruz. Belediye başkanlarımız her ilçede üyelerimizin önünde yerine getirdiği vaatlerini anlatacak, sorunları, görüşleri, yeni talepleri dinleyecek. Bizler bu sorumluluktan asla kaçmadık. İşimizi aşkla, sevgiyle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğimiz için milletimizin önüne çıkmaktan hiç korkmadık. Aksine, daima mutlu olduk.”

BÜTÇE İKİYE KATLANDI AMA HİZMET SIFIRLANDI

“Şimdi muhalefete bakıyorum. Hesap vermek gibi bir dertleri yok. Ne partisine, ne milletine hesap vermeden kafasına göre devam ediyorlar. Zaten yaptıkları doğru düzgün bir iş olmadığından, anlatacak bir şey de bulamıyorlar. Ama en azından bütçelerini nereye harcadıklarını, bu kaynakları ne yaptıklarını milletimize anlatmak mecburiyetleri var. Bunun yerine sürekli mazeret üretiyorlar. Bizi çalıştırmıyorlar, kaynaklarımızı kısıyorlar diyerek en büyük yalanı söylüyorlar. Cumhurbaşkanımız da bizzat açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefetin ufak, büyük bütün belediyelerine genel bütçeden ayrılan paylar 2019'dan bu yana iki kat artmış durumda.”

HER OYUNU BOZACAK, HER ENGELİ AŞACAĞIZ

“Tüm belediyeler hem bu bütçeleri nasıl değerlendireceğini, hem de hangi kadrolarla belediyeleri yöneteceklerini belirleme yetkisine sahip. Ama hala bizi çalıştırmıyorlar diyerek beceriksizliklerini örtme gayreti içindeler. Milletimiz artık gerçekleri görüyor ve biliyor. Bizim mahalle başkanlarımız başta olmak üzere, tüm teşkilatımızdan isteğimiz bu gerçekleri milletimize anlatmaya devam edelim. Çünkü biz tevazu gösterip, edebimizden sustukça muhalefet milletimizin aklını bulandırmak için her fırsatı kullanıyor. Ortaya olmayan rakamlar atıyor, iftiraları sıralıyor. Bir İngiliz büyükelçisine verdikleri değeri, milletimize göstermeyen anlayışın yalan ve iftiralarına karşı en büyük silahımız hakikattir. AK Parti bugünlere her oyunu bozarak geldi. Cumhurbaşkanımız hayatı boyunca önüne çıkarılan her engeli aşarak milletimizi hizmetle, yatırımla buluşturdu. Şimdi karşımıza çıkan bu yalan kumpanyasını da emin olun milletimizin ferasetiyle aşacağız. Türkiye’nin aydınlık yarınlarını karartmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek”. Toplantı, mahalle başkanlarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.