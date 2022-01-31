Cabezas duvara tosladı!

Kocaelispor’un büyük umutlarla Atalanta’dan kiraladığı Bryan Cabezas yeşil siyahlıların en maliyetli futbolcuları arasında yer alıyordu. İmza parası ile birlikte yıllık 400 bin Euro’luk bir anlaşması bulunan kanat oyuncusu 31 Ekim’de oynanan Denizlispor maçının 61. dakikasında oyuna girmiş ancak orta sahada yaşanan ikili mücadelenin ardından sakatlanarak 79. dakikada sahayı terk etmişti.

YANAŞMADI, ALACAKLARININ TAMAMINI İSTEDİ

Yönetim, sol diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Ekvadorlu futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etmek, önümüzdeki sezon da yeniden futbolcu ile anlaşmak istedi. 25 yaşındaki Cabezas ise buna yanaşmadığı gibi tüm alacaklarını talep etti ve görüşmeler tıkandı. Devam eden süreçte Cabezas’tan, Kocaelispor Kulübü’ne geçtiğimiz günlerde ihtar gönderildi ve futbolcu 14 gün sonra da sözleşmesini tek taraflı fesih etti.

BASİT BİR HATA

Yeşil siyahlılar Cabezas konusunun kulübe nasıl yansıyacağını merak etti. Ekvadorlu futbolcunun yaptığı basit bir hata hiç işine gelmeyecek. Cabezas’ın gönderdiği ihtarın Kocaelispor Kulübü yerine bir kulüp çalışanının mailine atması tek taraflı fesih için yeterli olmuyor. İhtar, Kocaelispor’un resmi mail hesabına gönderilmediği için Cabezas’ın alacaklarını alamaması, üzerine de Kocaelispor’a tazminat ödeme durumu söz konusu. FIFA’lık olan konu ile ilgili kararın en erken 3 ay sonra verilecek.