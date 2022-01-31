Kar kalınlığı 1 metreye ulaşan Kartepe'ye tatilci akını

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kartepe'de kar kalınlığı 1 metre 15 santimetre olarak ölçüldü. Karda doğa yürüyüşü, piknik ve kayak yapmak isteyen vatandaşlar, hafta sonu tatilini fırsat bilerek bölgede yoğunluk oluşturdu. Kartepe'de düzenlenen Karfest Festivali'ne de katılan vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı. Hem kayak yapıp hem de festival kapsamında sahne alan sanatçıları dinleyen vatandaşlar, keyifli tatil geçirdi.
"HAFTA SONU VE FESTİVALİN OLMASI YOĞUNLUĞU ARTIRMIŞ OLABİLİR"
Kartepe'ye İstanbul’dan geldiğini söyleyen Özge Armutçu, "Biz İstanbul’dan geliyoruz. Biraz yoğun olduğu için çok fazla kayamadık. Bir dahaki gelişimizi hafta içi yapmayı düşünüyoruz. Hafta sonu ve festivalin olması yoğunluğu artırmış olabilir. Kartepe'ye çok da fazla gelemiyorum, bu sporu üç senedir yapıyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Objektif - buyüzden teleferik yapılmasın diyoruz işte, şuanda binlerce insan varsa teleferik yapıldıgında onbinlerce insan olacak
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.