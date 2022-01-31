31 Oca 2022 - 11:04- Gündem G: 31 Oca 2022 - 11:21

Kar kalınlığı 1 metreye ulaşan Kartepe'ye tatilci akını

Kar kalınlığının 1 metre 15 santimetreye ulaştığı Kartepe'de tatilci yoğunluğu yaşandı.
Video için play'e tıklayın

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kartepe'de kar kalınlığı 1 metre 15 santimetre olarak ölçüldü. Karda doğa yürüyüşü, piknik ve kayak yapmak isteyen vatandaşlar, hafta sonu tatilini fırsat bilerek bölgede yoğunluk oluşturdu. Kartepe'de düzenlenen Karfest Festivali'ne de katılan vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı. Hem kayak yapıp hem de festival kapsamında sahne alan sanatçıları dinleyen vatandaşlar, keyifli tatil geçirdi.

"HAFTA SONU VE FESTİVALİN OLMASI YOĞUNLUĞU ARTIRMIŞ OLABİLİR"

Kartepe'ye İstanbul’dan geldiğini söyleyen Özge Armutçu, "Biz İstanbul’dan geliyoruz. Biraz yoğun olduğu için çok fazla kayamadık. Bir dahaki gelişimizi hafta içi yapmayı düşünüyoruz. Hafta sonu ve festivalin olması yoğunluğu artırmış olabilir. Kartepe'ye çok da fazla gelemiyorum, bu sporu üç senedir yapıyorum" dedi.

# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli haberleri, kocaeli haber, kocaeli son dakika, kocaeli gazete haber, , kocaeli manset, kocaeli manset-haber, kocaeli guncel haberler, Kocaeli Gazete, Gebze, son dakika haberleri, Darıca, Dilovası, Çayırova, kocaeli gazeteleri, Başiskele, Gölcük, Kartepe, İzmit, kocaeli gündem, Körfez, kocaeli flas haber

31 Oca 2022 - 11:04 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.481.556 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Objektif - buyüzden teleferik yapılmasın diyoruz işte, şuanda binlerce insan varsa teleferik yapıldıgında onbinlerce insan olacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 12:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Koruyucu giyim malzemesi satın alınacak mask
Koruyucu giyim malzemesi satın alınacak
Kantin yerleri kiraya verilecek mask
Kantin yerleri kiraya verilecek
İzmit Belediyesi, Süverler’deki çiftçilere fındıkta gübreleme ve ilaçlama eğitimi verdi mask
İzmit Belediyesi, Süverler’deki çiftçilere fındıkta gübreleme ve ilaçlama eğitimi verdi
Sepaş Enerji Çağrı Merkezi, 2021’de 750 bin kişiye hizmet verdi mask
Sepaş Enerji Çağrı Merkezi, 2021’de 750 bin kişiye hizmet verdi
TEGV çocuklar için bu yıl 14’üncü kez Runtalya Maratonu’nda mask
TEGV çocuklar için bu yıl 14’üncü kez Runtalya Maratonu’nda
Büyükşehir’den hava kirliliğine karşı kömür denetimi mask
Büyükşehir’den hava kirliliğine karşı kömür denetimi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL