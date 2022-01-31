Murat Parlak: Bu çocukların daha ne yapması lazım

Belediye Derincespor’un başarılı teknik direktörü Murat Parlak, çok talihsiz bir gol sonunda 1-0 kaybedilen Erokspor maçının ardından konuştu ve galip gelmek için herkesin üstün bir mücadele örneği ortaya koyduğunu ifade etti.
KIYAS BİLE YAPMAK YANLIŞ
Murat Parlak rakibin maç boyunca 2 şutunun olduğunu, bunun birisinin ise talihsiz bir şekilde ağlarla buluştuğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Erok’un maliyeti ile bizim maliyetimizi kıyaslamak dahi olmaz. Mevcut kadromuzla her maç maksimum performansımızı vermeye çalışıyoruz. Erokspor karşısında da kazanma adına her şeyi yaptık. Rakibin maç boyunca kaleyi bulan iki topu vardı, birisi gol oldu.
MÜCADELEMİZİN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİ
Diriydik, istekliydik, coşkuluyduk, pozisyonlara girdik, maçın başında penaltımız verilebilirdi. Bu kadar kötü zemine rağmen pas yapmaya gayret ettik. Daha ne yapacağız ya da ne yapmalıyız bilmiyorum. O mücadelenin hakkı asla yenilgi değildi. Yenilgiye üzülmüyorum, ortaya konan mücadelenin karşılığını alamamak insanın canını sıkıyor. Kaybettiğimiz bir şey yok. Bu takım Erok maçında olduğu gibi tüm maçlarda canını dişine takarak oynamaya devam edecektir.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.