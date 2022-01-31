Murat Parlak: Bu çocukların daha ne yapması lazım

Belediye Derincespor’un başarılı teknik direktörü Murat Parlak, çok talihsiz bir gol sonunda 1-0 kaybedilen Erokspor maçının ardından konuştu ve galip gelmek için herkesin üstün bir mücadele örneği ortaya koyduğunu ifade etti.

KIYAS BİLE YAPMAK YANLIŞ

Murat Parlak rakibin maç boyunca 2 şutunun olduğunu, bunun birisinin ise talihsiz bir şekilde ağlarla buluştuğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Erok’un maliyeti ile bizim maliyetimizi kıyaslamak dahi olmaz. Mevcut kadromuzla her maç maksimum performansımızı vermeye çalışıyoruz. Erokspor karşısında da kazanma adına her şeyi yaptık. Rakibin maç boyunca kaleyi bulan iki topu vardı, birisi gol oldu.

MÜCADELEMİZİN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİ

Diriydik, istekliydik, coşkuluyduk, pozisyonlara girdik, maçın başında penaltımız verilebilirdi. Bu kadar kötü zemine rağmen pas yapmaya gayret ettik. Daha ne yapacağız ya da ne yapmalıyız bilmiyorum. O mücadelenin hakkı asla yenilgi değildi. Yenilgiye üzülmüyorum, ortaya konan mücadelenin karşılığını alamamak insanın canını sıkıyor. Kaybettiğimiz bir şey yok. Bu takım Erok maçında olduğu gibi tüm maçlarda canını dişine takarak oynamaya devam edecektir.