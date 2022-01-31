Bakan Koca açıkladı: Kocaeli'de vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15-21 Ocak arasında tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Haritaya göre, Kocaeli’de 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı bu hafta 930,38 olurken, geçen hafta bu oran 800,55 olarak açıklanmıştı.