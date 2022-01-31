31 Oca 2022 - 11:22- Gündem G: 31 Oca 2022 - 11:31

Bakan Koca açıkladı: Kocaeli'de vaka sayısı arttı
Bakan Koca açıkladı: Kocaeli'de vaka sayısı arttı mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15-21 Ocak arasında tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Haritaya göre, Kocaeli’de 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı bu hafta 930,38 olurken, geçen hafta bu oran 800,55 olarak açıklanmıştı.
# sağlık

31 Oca 2022 - 11:22 - Gündem

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