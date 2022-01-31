Bu zeminin hali ne!

Belediye Derincespor’un Erokspor ile oynadığı maçta Derince Stadı’nın ağır zemini maçın da önüne geçti. İki takım futbolcuları da futbol oynamak bir yana dursun, ayakta bile durmakta güçlük çekti.

TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Hafta boyunca yağan kar, Derince Stadı’nı kaplamış ve beyaz örtü maçtan 2 gün önce erimişti. Derince ekibi de hafta boyunca suni çimde çalışırken, doğal çimde sadece tek sağlıklı antrenman yapabildi. Erokspor ile oynanan maç esnasında iyice kötü bir hal alan zemin ile ilgili yaşanan hayal kırıklığı sorgulanıyor.

ACİLEN ÇÖZÜLMELİ

Geçen sezon bakımına başlanan ve bu sezon ilk yarının ortasında doğal çime geçen Derince ekibinde saha zemini için bunca harcanan paranın an itibari ile bir işe yaramadığı görülüyor. Evindeki maçlarda olumsuz saha koşulları nedeni ile adeta deplasman takımı pozisyon almak zorunda kalan sarı lacivertlilerde bu konunun acilen çözüme ulaşması bekleniyor.