SEPAŞ Enerji’nin 34 günlük fatura oyunu!

1 Ocak 2022 itibariyle uygulanan kademeli elektrik faturası dönemi sonrasında Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’de elektrik dağıtımı yapan SEPAŞ Enerji ile ilgili çok sayıda şikayette bulunuldu. Yeni döneme geçilmesinin ardından 150 KW üzeri elektrik kullanan vatandaşların elektrik faturaları katlandı. Tarifeye geçmeden önce ortalama 130 TL ödeyen vatandaşın faturası 250 lira, bazılarına ise 320 lira geldi. Bazı vatandaşlar ise faturasının bu ay 5 katı fazla geldiğini öne sürdü. Çoğu yerde ise Ocak ayının elektrik faturası henüz gelmedi.

175 TL’LİK FATURA 252 TL OLDU

SEPAŞ ile ilgili bir diğer şikayet konusu ise bazı faturaların 34 günlük olarak hesaplanması oldu. 34 gün gelen faturaların doğal olarak birinci kademeyi geçtiği, ikinci kademe olması nedeniyle daha fazla fatura tutarı çıkarıldığı öne sürüldü. Toplam 252 lira gelen, Tek Terimli Tek Zamanlı Mesken Alçak Gerilim abonesi bir vatandaşın birinci kademede kullandığı elektrik 170 KW, tutarı ise 175,71 TL olurken 150 KW’ı aştığı için ikinci kademeye tabi tutulduğu görüldü. Bu doğrultuda 34 günlük gelen fatura ikinci kademede sadece 19 KW kullanması sonucu 27,82 TL bedel ile faturalandırdı. 175,71 TL olan fatura hem 34 günlük olması hem de ikinci kademeye ulaşması sonucu vergilerle birlikte 252 TL oldu.

“AĞIR BEDEL ÖDEMEK DURUMUNDA KALIR”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmasını ve herhangi bir hata tespit etmesi halinde kurumumuza yazılı olarak başvurmasını bekliyoruz. Fatura tutarını etkileyen husus, faturanın hangi tarihte tanzim edildiği değil, tüketimin hangi tarihte yapıldığıdır. Hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz. Her tüketici, kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır” ifadelerinde bulundu.

FATURAYA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Elektrik faturalarına itiraz etmek için, fatura ve kimlik ile birlikte anlaşmalı olduğu elektrik şirketinin müşteri hizmetlerine dilekçe veya mail yoluyla başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca elektrik dağıtım şirketlerinin web sitelerinde yer alan fatura itiraz bölümü üzerinden de bir itiraz kaydı oluşturulabilir. Bir diğer yandan EPDK’ya şikayette de bulunulabilir. EPDK sitesinde şikayet ile ilgili verilen bilgide “Kurumumuz portalından yapmış olduğunuz başvurularınız ile CİMER aracılığıyla kurumumuza ulaşan başvurularınızın durumunu ve verilen cevapları yine bu portaldan takip edebilirsiniz” ifadeleri yer almakta.