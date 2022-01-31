31 Oca 2022 - 12:18- Gündem G: 31 Oca 2022 - 12:21

SEPAŞ Enerji’nin 34 günlük fatura oyunu!

Kademeli elektrik faturası döneminde faturayı gören tepki gösterirken Kocaeli’de de elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan SEPAŞ Enerji’nin 34 günlük faturası dikkat çekti. 1. Kademede 175 lira olan fatura vergilerle birlikte 34 günlük 252 lira olarak kesildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
SEPAŞ Enerji’nin 34 günlük fatura oyunu! mask
Büyütmek için resme tıklayın

1 Ocak 2022 itibariyle uygulanan kademeli elektrik faturası dönemi sonrasında Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’de elektrik dağıtımı yapan SEPAŞ Enerji ile ilgili çok sayıda şikayette bulunuldu. Yeni döneme geçilmesinin ardından 150 KW üzeri elektrik kullanan vatandaşların elektrik faturaları katlandı. Tarifeye geçmeden önce ortalama 130 TL ödeyen vatandaşın faturası 250 lira, bazılarına ise 320 lira geldi. Bazı vatandaşlar ise faturasının bu ay 5 katı fazla geldiğini öne sürdü. Çoğu yerde ise Ocak ayının elektrik faturası henüz gelmedi.

175 TL’LİK FATURA 252 TL OLDU

SEPAŞ ile ilgili bir diğer şikayet konusu ise bazı faturaların 34 günlük olarak hesaplanması oldu. 34 gün gelen faturaların doğal olarak birinci kademeyi geçtiği, ikinci kademe olması nedeniyle daha fazla fatura tutarı çıkarıldığı öne sürüldü. Toplam 252 lira gelen, Tek Terimli Tek Zamanlı Mesken Alçak Gerilim abonesi bir vatandaşın birinci kademede kullandığı elektrik 170 KW, tutarı ise 175,71 TL olurken 150 KW’ı aştığı için ikinci kademeye tabi tutulduğu görüldü. Bu doğrultuda 34 günlük gelen fatura ikinci kademede sadece 19 KW kullanması sonucu 27,82 TL bedel ile faturalandırdı. 175,71 TL olan fatura hem 34 günlük olması hem de ikinci kademeye ulaşması sonucu vergilerle birlikte 252 TL oldu.

“AĞIR BEDEL ÖDEMEK DURUMUNDA KALIR”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmasını ve herhangi bir hata tespit etmesi halinde kurumumuza yazılı olarak başvurmasını bekliyoruz. Fatura tutarını etkileyen husus, faturanın hangi tarihte tanzim edildiği değil, tüketimin hangi tarihte yapıldığıdır. Hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz. Her tüketici, kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır” ifadelerinde bulundu.

FATURAYA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Elektrik faturalarına itiraz etmek için, fatura ve kimlik ile birlikte anlaşmalı olduğu elektrik şirketinin müşteri hizmetlerine dilekçe veya mail yoluyla başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca elektrik dağıtım şirketlerinin web sitelerinde yer alan fatura itiraz bölümü üzerinden de bir itiraz kaydı oluşturulabilir. Bir diğer yandan EPDK’ya şikayette de bulunulabilir. EPDK sitesinde şikayet ile ilgili verilen bilgide “Kurumumuz portalından yapmış olduğunuz başvurularınız ile CİMER aracılığıyla kurumumuza ulaşan başvurularınızın durumunu ve verilen cevapları yine bu portaldan takip edebilirsiniz” ifadeleri yer almakta.
# KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, Kocaeli Gazete, kocaeli manset, Kocaeli haberleri, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset-haber, kocaeli son dakika, Kartepe, kocaeli haber, kocaeli gazete haber, Darıca, kocaeli gündem, kocaeli guncel haberler, kocaeli flas haber, İzmit, Başiskele, Dilovası, , son dakika haberleri, Gölcük, Çayırova, Körfez, Gebze, Mustafa

31 Oca 2022 - 12:18 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.481.556 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

erol demirbek TÜRK - bu faturada öyle abartılmış bir durum yok. doğruya doğru .

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 31 Ocak 12:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gençler rotasını “İzmit Yelken Kulübü” ile bulacak mask
Gençler rotasını “İzmit Yelken Kulübü” ile bulacak
Koruyucu giyim malzemesi satın alınacak mask
Koruyucu giyim malzemesi satın alınacak
Kantin yerleri kiraya verilecek mask
Kantin yerleri kiraya verilecek
İzmit Belediyesi, Süverler’deki çiftçilere fındıkta gübreleme ve ilaçlama eğitimi verdi mask
İzmit Belediyesi, Süverler’deki çiftçilere fındıkta gübreleme ve ilaçlama eğitimi verdi
Sepaş Enerji Çağrı Merkezi, 2021’de 750 bin kişiye hizmet verdi mask
Sepaş Enerji Çağrı Merkezi, 2021’de 750 bin kişiye hizmet verdi
TEGV çocuklar için bu yıl 14’üncü kez Runtalya Maratonu’nda mask
TEGV çocuklar için bu yıl 14’üncü kez Runtalya Maratonu’nda
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL