Kocaelispor’un antrenman sahası hedefi!

Kocaelispor’da en az skorlar kadar önemli bir konu olan yeni tesis ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Yeşil siyahlılar Körfez ilçede yer alan Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde antrenmanlarını yaparken, konaklama da bu tesis içindeki binada gerçekleşiyor. Olabildiğince yeterli hale getirilmeye çalışılan ancak 1. Lig takımları açısından eksikleri bulunan tesislerin yenisinin yapılması için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor.
ŞUBAT BAŞINDA TOPLANTI
Yakından takip edilen konu ile ilgili olarak Şubat’ın ilk haftasında bir hareketlilik olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ile şubat başında yapılacak toplantıda tesis konusu gündemin ilk maddeleri arasında yer alıyor. Yeşil siyahlılardaki ana hedef öncelikli olarak antrenman sahasına sahip olmak.
ÖNCELİK SAHA
Körfez’deki tesiste saha her gün antrenman kaldıracak durumda olmadığından alınacak kararın ardından yapılacak ilk iş 2 adet antrenman sahası olacak ve takım Körfez’den İzmit’e antrenmana gelecek. Diğer ihtiyaçlar, kulüp binası, konaklama yerleri, dinlenme yerleri sonraki süreçte hayata geçirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.