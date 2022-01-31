MARİMDER Tunuslu İş İnsanlarını Ağırladı



Uluslararası Marmara İş İnsanları ve Müteahhitler Derneği (MARİMDER) Tunus’tan ve Amerika’dan gelen iş insanlarını ağırladı. MARİMDER Başkanı M. Zeki Gedikoğlu öncülüğündeki bir heyet tarafından karşılanan ve Kocaeli’nin önemli tesislerinde incelemelerde bulunan heyet Pazar günü ülkelerine dönmek üzere Kocaeli’nden ayrıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan MARİMDER Başkanı M. Zeki Gedikoğlu şunları söyledi:

“Hava muhalefetine rağmen Tunus’tan ve Amerika’dan gelen iş insanları ile 2 gündür gerçekleşen sanayi kuruluşlarına yaptığımız ziyaretlerde önemli kazanımlar elde ettiğimize inanıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren ve Türk ekonomisine katkıları çok büyük ölçüde olan firma sahiplerine ve yöneticilerine MARİMDER adına çok teşekkür ediyorum.

AFRİKA AÇILIMIMIZ SÜRECEK

Bu kapsamda bizlerin de gururu olan Kastamonu Entegre Fabrikası, Üçer Zımpara Taşı Fabrikası, Patent Mühendislik Fabrikası, Yıldız Orman Ürünleri Fabrikası, Bella Mobilya Fabrikası sahiplerine ve yöenticilerine bilhassa teşekkür ederiz.

Ayrıca bizlere ilgi, alâka ve ikramlarda bulunan Kastamonu Entegre Fabrikası Genel Müdürü Sayın Hakan Gündem, Lojistik Müdürü Nail Tüzüner, İşletme Müdürü Aziz Selveroğlu Bey ve ekiplerine, Patent Mühendislik’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Penbegüllü’ye, Üçer Zımpara Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güçtekin’e, Yıldız Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız’a ve Genel Müdürü Bilal Yıldız’a, Bella Mobilya Sahibi Ahmet Malkoç Bey’e sonsuz teşekkür ediyoruz.

Bu arkadaşlarımızın, yurt dışından ticari bağlantılar için gelen iş insanlarıyla yakın ilgi ve alâkaları, ziyadesiyle bizleri onurlandırmıştır. MARİMDER'in bu ticari anlaşmalarda vesile olması ve ülkemize döviz kazandırılmasında önemli bir görev ifa etmesi bizleri mutlu etmektedir.

Ayrıca misafirlerimizi ağırlama heyetinde bulunan ve katılımlarıyla eşlik eden İsrafil Kamacı, Kenan Engin Halil Kesginoglu murat Akar Dogan Kefeli Mehmet Penbegüllü, Yavuz Doğan, Zeynep Subaşı ve Havva Demir’e de ayrıca katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda Afrika üzerineu çalışmalarımız devam edecek. Kentimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı anlamında yeni çalışmalarımız olacak inşaallah.”