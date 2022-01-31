İzmit Tarih Koridoru Derneği, Güllü Konak’a veda etti

İzmit Kapanca Sokak’ta birçok tarihi konağın korunması, eksiklerinin giderilmesi amacıyla kurulan ve bölge halkıyla birlikte bu konuda önemli işlere imza atan İzmit Tarih Koridoru Derneği, 3 yıldır koruduğu Güllü Konak’tan İzmit Belediyesi’nin yeniden ihale kararı almaması üzerine ayrıldı.

ÖZCAN: “GELECEK NESİLLERE ULAŞMASINI DİLİYORUZ”

İzmit Tarih Koridoru Derneği, yaklaşık 3 yıldır koruma altında tuttuğu Güllü Konak’ı tahsis süresi sona erdiği için İzmit Belediyesi’ne devretti. İçindeki mobilyaları, dekoru, resim ve heykelleri İzmit Tarih Koridoru Derneği tarafından tamamlanan Güllü Konak, kütüphanesi ve toplantı odalarıyla özellikle gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet ediyordu. İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan, İzmit Kapanca Sokak’ta tarihin izlerini taşıyan, geçmişten bize emanet birçok tarihi yapının kısa süre önce başarıyla kurtarıldığını ve İzmit halkına çok önemli bir miras olarak bırakıldığını belirterek, “İzmit Tarih Koridoru Derneği’nin misyonu bu konaklara sahip çıkmak, bu konaklara zarar vermeden işlevsellik katmaktı. Burada himayemizdeki yapılardan biri de bahçesindeki güllerden adını alan Güllü Konak’tı. İçerisinde öğrencilerin araştırma yapabilecekleri ÇEKÜL Vakfı Okuma Odası, kütüphanesi bulunuyordu. Aynı zamanda dernek merkezimizi de oluşturan Güllü Konak maalesef yeniden ihale edilmedi. İhalesi yapılması halinde biz buradaki misyonumuzu devam ettirmeye hazırdık. Amacımız burada aynı şekilde bu yapıları, bölge insanımızla birlikte korumaktı. Dilerim bundan sonra aynı ihtişamıyla gelecek nesillere taşınır” dedi.