Darüşşafaka Spor Kulübü ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarında antrenmanlara başladı!

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, 30 dönümlük eğitim kampüsünde bu yıl içinde birçok spor faaliyetinin yapılabileceği spor kompleksini hayata geçirdi. Spor kompleksinin açılmasının hemen ardından, ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, Darüşşafaka Spor Kulübü ile güzel bir işbirliğine imza attı. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Kurucu Temsilcisi Süleyman Annak “Eğitimde ve Sporda Fırsat Eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan iki vakfın ortak değerleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu işbirliği, Kocaeli’ye birçok spor dalında eğitim alabileceği profesyonel bir alanın sunulmuş olduğunu” dile getirdi. Darüşşafaka Spor Kulübü Genel Direktörü Hakan Kasapkaraoğlan ilk etapta, Basketbol ve Cimnastik branşlarında hizmet vermeye başladıklarını, ilerleyen zamanlarda diğer branşlarda da çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları spor kompleksinde Darüşşafaka Spor Kulübünün, öğrencilere yönelik açılan spor branşlarının yanı sıra yetişkinler için de hafta içi Pilates kursları bulunmaktadır.

18 Aralık 2021 tarihinde ilk olarak ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğrencilerine yönelik yapılan örnek antrenmanlar yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. Yaş gruplarına göre oturumlar halinde yapılan antrenmanlarda öğrenciler keyifli vakit geçirdiler. DAÇKA Basket Akademi Spor Okulu uzman basketbol antrenörlerinden eğitim almak ve DAÇKA ailesine katılmak isteyen herkese açık olup, kayıtları devam etmektedir. Kayıt ve detaylı bilgi için 0530 435 1914 numaralı telefonu arayabilirsiniz.