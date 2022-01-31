31 Oca 2022 - 12:34- Siyaset G: 31 Oca 2022 - 12:36

YRP’de il başkanlığı için temayül Pazar günü yapılacak
YRP’de il başkanlığı için temayül Pazar günü yapılacak mask

YRP Kocaeli İl Teşkilatında kongre süreci başladı. Geçtiğimiz hafta aday olmayacağını açıklayan il başkanı Mehmet Aras, il başkan adayının yapılacak olan temayül toplantısının ardından belirleneceğini belirtmişti. “Aday değilim ve hiçbir zaman da aday olmadım. Ama hiçbir zamanda görevden kaçmadım” diyen Mehmet Aras geçtiğimiz günlerde, il başkan adayının belirlenme sürecini anlatmıştı. Temayül toplantısı yapılacağını açıklamıştı. Partinin temayül toplantısının tarihi belirlendi. Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, 6 Şubat Pazar günü yapılacak olan temayül toplantısının ardından YRP’nin il başkan adayı belirlenecek.

31 Oca 2022 - 12:34 - Siyaset

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