İşçiler kendilerini fabrikaya kapatıp, çatıya çıktı: 108 gözaltı

Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, otomotiv parçaları üreten fabrikada bir grup, işten çıkarılanların yeniden işbaşı yaptırılması için eylem düzenledi. Fabrikanın işçileri yaklaşık 1 haftadır eylem yapıyor. Bugün ise işçiler, fabrika içine kendilerini kilitleyerek eylemlerini sürdürdü. Bazı işçiler ise fabrikanın çatısına çıktı. Fabrikaya çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. İkazların ardından eylemlerine devam eden işçilere polis müdahale etti.
Yapılan eylemde 108 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İşçilerin fabrika önünde bekleyişi devam ederken, polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Grup, işten atılan kişilerin tekrar geri alınmasını ve sendika ile masaya oturulmasını talep ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.