Tuncer, Kocaman’ı tebrik etti

Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer, önceki gün yapılan Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Necmi Kocaman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Kocaman, “Değerli kardeşim Sayın Abdurrezzak Tuncer’e nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Bizler esnaf kardeşlerimiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Dostlarımın ve sevenlerimin ziyaretleri beni çok mutlu ediyor.’ dedi.