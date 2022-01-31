'TL'ye geçişi teşvik edecek'

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ve 'Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat' ürünleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasının ardından hemen harekete geçtiklerini belirtti. Mendi, “Ürünlerimiz tasarrufu ön plana çıkarırken, birikimi olan müşterilerimizi kur riskine karşı korumalı hale getirecek; yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi ise TL’ye geçişe teşvik edecek” dedi.