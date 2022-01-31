GÜNSEL, ekibini büyütmeye devam ediyor

Bütün çalışmalarını yıl sonunda seri üretime geçme hedefiyle sürdüren KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL; üretim, tasarım, proje koordinasyonu, elektronik ve yazılım, satın alma ile pazarlama ve satış birimlerinde istihdam etmek üzere işe alımlara devam ediyor. GÜNSEL, internet sitesinin kariyer bölümünden 100’e yakın açık pozisyon için başvuru alıyor. Başvuruya açık ilanlar arasında depo sorumlusundan yazılım mühendisine, kaynak ustasından kablaj işçisine; batarya sistem mühendisinden, CNC operatörüne kadar pek çok pozisyon bulunuyor.