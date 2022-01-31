Yolcu360 paylaşarak büyümeyi tercih etti.

Araç kiralamayı herkes için kolay ve ulaşılabilir hale getiren Yolcu360, bir dünya şirketi olmak için belirlediği ‘Unicorn’ olma hedefine kararlılıkla yürüyor. Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, noter huzurunda gerçekleşen özel bir törenle, aktif çalışan tüm ekibine şirketin hisselerini dağıttı. Umut Yıldırım, şirketin hayallerine zaten ortak olan Yolcu360 çalışanlarının, artık tüm hedeflerin de ortağı olduğunu ve elde edilen misafir mutluluğunun böyle bir ekibin yüksek performansı sonucu gerçekleştiğini ifade etti.