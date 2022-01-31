Şekerbank’tan sıfır faiz avantajı

Tarımsal üretimin devamlılığı için üreticilerin yanında yer alan Şekerbank, Türkiye’nin çiftçiye özel ilk ticari kart ürünü olan “Hasat Kart” ile çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarının tedarikçi firmalardan online temini için “Sanal Hasat POS” entegrasyonunu tamamladı. Banka, geliştirdiği “Sanal Hasat POS” ürünü ile çiftçi müşterilerine, tohum, gübre, yem, zirai ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarım girdileri için anlaşma sağladığı tedarikçi firmalardan sıfır faiz avantajıyla alışveriş yapma imkânı sunuyor. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Üreticilerin varlığını sürdürebilmesi için uygulamalar sunuyoruz” dedi.