Sağlık: Altyapı yatırımları 2022’de bitecek

İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında yaşanan Marmara Denizi Müsilaj problemi konuları 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda masaya yatırıldı. İSU Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve bir gün boyunca süren değerlendirme toplantısına İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yönetim kurulu üyeleri Şükrü Karabalık, İsmail Baran, Uğur Susoy, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, birim şef ve sorumluları katıldı.

“BAŞARI TÜM EKİBİN”

Toplantı açılış konuşmasında 2021 yılını değerlendiren İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Bizim bıkma ve vatandaşları dinlememe gibi şansımız yok. Tüm talepleri değerlendirerek gereken ne ise yapacağız. Sahada altyapı çalışmaları yaparken vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermeliyiz. Hem altyapı çalışmalarına devam edeceğiz hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını en azami şekilde etkileyecek önlemleri alacağız. Şube müdürlüklerimize verdiğimiz hedeflerin hepsi yüzde yüze yakın gerçekleştirildi. Bu başarı tüm ekibin başarısı herkesin bu başarıda emeği var. Yaptığımız işler gönül işi insan işini severse sahada hiçbir sıkıntı yaşamayız” dedi.

“MÜSİLAJDA BAŞARILIYDIK”

Açıklamasını sürdüren Sağlık, “2021 yılında Marmara Denizi’nde müsilaj problemiyle karşı karşıya kaldık. Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj problemine en az etkisi olan kent biziz. Bu başarının kaynağına baktığımızda Türkiye’de şu an yüzde 100 biyolojik arıtma yapan başka bir kent yok. İnşallah %100 ileri biyolojik arıtmayı yapan ilk ilde biz olacağız. İleri biyolojik arıtma konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. ÇED raporları tamamlandı, proje ve ihale süreci devam ediyor. 2024 sonunda yüzde 100 ileri biyolojik arıtmaya ulaşan ilk il biz olacağız. Bizim bütün hedefimiz çevre konusunda topluma en sağlıklı hayat standartlarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“KAYIP KAÇAKTA İYİYİZ”

Sağlık son olarak, “Kayıp-kaçak oranımızı yüzde 26 seviyesinden daha aşağılara çekmek için daha çok çalışacağız. Eksik noktalarımıza daha fazla gayret edeceğiz bütün bunları yaparken vatandaş odaklı çalışacağımızı asla unutmamalıyız. 2021 yılında yapılan yatırımların devamı 2022 yılı çünkü biz çoğu altyapı ihalemizi 2021 yılında gerçekleştirdik. Yoğun tempo 2022 yılı içerisinde de 12 ilçemizde devam edecek. 2022 sonunda yoğun yerleşim yerlerindeki altyapı yatırımlarını tamamlayarak 2024 Temmuz ayına kadar müsilajla mücadele için konulan hedef için arıtma tesislerimizde ki çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz” şeklinde konuştu.