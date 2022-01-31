31 Oca 2022 - 15:35- Gündem G: 31 Oca 2022 - 15:36

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nde Ezgi Çalışkan güven tazeledi

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne tekrar aday olan Av. Ezgi Çalışkan ve yürütme kurulu adayları oybirliğiyle göreve getirilerek, güven tazeledi
İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nde Ezgi Çalışkan güven tazeledi mask

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi, genel kurulu İzmit Kent Konseyi BELSA Plaza Blok 9. Kat Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşti. Divan kurulu başkanlığına İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Sosyolog Ali Aktaş, divan katipliklerine ise Buse Ertürk ve Mustafa Kaan Uçar oy birliği ile seçildi. Geçmiş dönem faaliyet sunumu, İKK Gençlik Meclisi Başkanı Av. Ezgi Çalışkan tarafından yapıldı.

FALİYET RAPORU OKUNDU

Faaliyet raporu hakkında yapılan konuşmaların ardından başkanlık ve yürütme kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yeni çalışma dönemi için tekrar Başkan adayı olan Av. Ezgi Çalışkan ve yürütme kurulu adayları oybirliğiyle göreve getirilerek, güven tazeledi. İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Lütfi Bodur’un da hazır bulunduğu toplantı dilek, temenni ve kapanış konuşmaları ile sona erdi. 

İZMİT KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETİMİ

Ezgi ÇALIŞKAN (Başkan)

Aybala Büşra ÇALIŞKUR

Ayşegül SEYMEN

Buse ERTÜRK

Deniz KAYA

Fırat ÖZMERT

Furkan KORAP

Gül Nur DOĞAN

Hüseyin OKUMUŞ

Melih Arda ÇAKIN

Mustafa Kaan UÇAR

Nisa KAYA

Özcan Bora ÖZDEMİR

Pervin AKGÜN

Selen Çiçek UÇAR

Seray UÇAK

Tunahan DURMUŞ

Tuana ÖZMEN

# Mustafa

31 Oca 2022 - 15:35 - Gündem

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