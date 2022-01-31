Zeynep Soyer Sanat Atölyesi İzmit’te açıldı

İzmit’te profesyonel kariyerini İMES Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nde Çevre Mühendisi olarak devam ettiren Zeynep Soyer, aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu. Uzun yıllar boyunca Kader Aktü Sanat Atölyesi’nde resim çalışmalarına devam eden Soyer, aldığı pedagojik formasyonun ardından burada bir süre eğitmen olarak da görev yaptı. Zeynep Soyer, uzun yıllar emek verdiği resim sanatına olan ilgi ve tecrübelerini öğrencileriyle paylaşma kararı alarak kendi adını taşıyan sanat atölyesini açtı.

HEYECANA ORTAK OLDULAR

Zeynep Soyer, Sanat Atölyesi’nin açılışına Soyer’in ailesi, çalışma arkadaşları ve sevdiklerinin yanı sıra TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden dönem arkadaşları, İMES Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nden çalışma arkadaşları katılım gösterdi. Soyer’in en büyük destekçilerinden Ressam Kader Aktü ise zoom üzerinden bağlanarak öğrencisinin heyecanına ortak oldu.

UMARIM UZUN SÜRE DEVAM EDER

Soyer yaptığı açıklamada, “Sevdiklerim ve tüm arkadaşlarım yanımdaydı. Burada çocuklara gençlere ve yetişkinlere, hobi amaçlı sulu boya, yağlı boya, kara kalem ve mozaik düşündüğüm dallar. Burada sanat dolu güzel dakikalar geçirmeyi planlıyoruz. Umarım uzun süreler boyunca devam eder” ifadelerini kullandı.