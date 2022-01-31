Satır Başı Kitap Kulübü Biplartformu ile birlikte söyleşi düzenledi



Satır Başı Kitap Kulübü, Büyükşehir Belediyesi Genç Mekan ev sahipliğinde Biplartformu'nun tarih ekibi hocaları Emrah Öztürk, Yakup Kaya ve Caner Çavuş'u konuk ederek bir tarih söyleşisi daha gerçekleştirdi. Söyleşi 4 senedir faaliyet gösteren ve kitap değerlendirmenin yanında pek çok sosyal proje ve söyleşiye imza atmış Satır Başı Kitap Kulübü'nün 6 aydır her hafta toplanan oluşumu Genç Satır Başı'nın ikinci tarih söyleşisi oldu.

YIKILIŞ DÖNEMİ



Ana konusu "Yıkılış Döneminde Osmanlı" olan söyleşide konu, hocalar ve katılımcılar eşliğinde hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemi açısından ele alındı. Bazı anlar konuşmanın veriminin yüksek olması sebebiyle "yıkılış dönemi" olan konu tabiri caizse Osmanlı'nın "0" noktasına kadar ilerledi.