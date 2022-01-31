Satır Başı Kitap Kulübü Biplartformu ile birlikte söyleşi düzenledi

Satır Başı Kitap Kulübü, Büyükşehir Belediyesi Genç Mekan ev sahipliğinde Biplartformu'nun tarih ekibi hocaları Emrah Öztürk, Yakup Kaya ve Caner Çavuş'u konuk ederek bir tarih söyleşisi daha gerçekleştirdi. Söyleşi 4 senedir faaliyet gösteren ve kitap değerlendirmenin yanında pek çok sosyal proje ve söyleşiye imza atmış Satır Başı Kitap Kulübü'nün 6 aydır her hafta toplanan oluşumu Genç Satır Başı'nın ikinci tarih söyleşisi oldu.
YIKILIŞ DÖNEMİ
Ana konusu "Yıkılış Döneminde Osmanlı" olan söyleşide konu, hocalar ve katılımcılar eşliğinde hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemi açısından ele alındı. Bazı anlar konuşmanın veriminin yüksek olması sebebiyle "yıkılış dönemi" olan konu tabiri caizse Osmanlı'nın "0" noktasına kadar ilerledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.