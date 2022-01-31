31 Oca 2022 - 15:37- Gündem G: 31 Oca 2022 - 15:38

Muhtar Çiçek’ten İzmit Belediyesi’ne çatı teşekkürü

Ayazma Mahallesi Muhtarı Fırat Çiçek mahallede bulunan kapalı pazar yerinin çöken branda çatısının çelik olarak değiştirilmesinden dolayı İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti
Muhtar Çiçek’ten İzmit Belediyesi’ne çatı teşekkürü mask

Ayazma Mahallesi Muhtarı Fırat Çiçek mahallede bulunan kapalı pazar yerinin çatısının yenilenmesinden dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu. Önceki dönem belediye yönetimi tarafından membran branda olarak yapılan pazarın çatısı çökmüş, İzmit Belediyesi çatı için yeni ihaleye çıkmıştı. Kur farkı yüzünden teklif gelmeyen ve yenilenen çelik konstrüksiyon çatı ihalesi sonrası çalışmalar başlarken  Muhtar Fırat Çiçek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.

MAHALLEYE HAYIRLI OLSUN

Muhtar Çiçek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Hafta sonu mesaisi. Kapalı pazar yerimizin çöken çatısını 1520 m2 çelik olarak değiştiriyoruz. İhaleyi alan firma yetkilisiyle görüştük, hızlı bir şekilde en kısa zamanda bitirip teslim edileceğini söylediler. Mahallemiz adına hayırlı olsun inşaallah. İzmit Belediyesi Başkanımıza da özellikle bu konuda teşekkür ediyorum. Tekrar branda yapılmadığı için… Mutlu hafta sonları diliyorum”
# İzmit belediyesi

31 Oca 2022 - 15:37 - Gündem

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