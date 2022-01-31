Can: En büyük mağduru şüphesiz vatandaş

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Körfez İlçe Başkanı İrfan Barutçu evsahipliğinde yeni üye katılım programı düzenlendi. Elit Restaurantta yapılan üye katılım programına BTP Kocaeli il Başkanı Muharrem Can, Körfez Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Muhammet Çelik, BTP il ve ilçe yönetimi ve yeni 50 üye katıldı.

“KÖTÜ GİDİŞATA DUR DİYECEĞİZ”

Açılış konuşması yapan BTP Körfez İlçe Başkanı İrfan Barutçu, “Bağımsız Türkiye Partisi Merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, yetiştirdiği lider ve kadroyla, ortaya koyduğu mükemmel model ve çözümlerle kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine hizmet edecek, fırsat verildiği takdirde, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi, Türk milletini de dünyanın en güçlü milleti yapacak bir adres ve bir yol haritası oluşturdu. Biz Körfezimizde her insanımıza dokunacağız bu kötü gidişata hep birlikte dur diyeceğiz” dedi.

“EN BÜYÜK MAĞDURU ŞÜPHESİZ VATANDAŞ”

Barutçu’dan sonra konuşan BTP İl Başkanı Muharrem Can, “Siyasette, iktidar ile muhalefetin kavgacı siyaset anlayışının en büyük mağduru şüphesiz vatandaş oluyor. Halbuki bir siyasetçi, genelde ya da özelde yetki sahibi oluyorsa, yapması gereken, yetki sahasına giren konularda, kendisine oy veren ya da oy vermeyen, alkışlayan ya da eleştiren tüm vatandaşların, hiçbir ayrım yapmadan, ötekileştirmeden işlerini yapmasıdır, onlara hizmet etmesidir. Bir taraf sadece havalimanındaki rezilliği, bir taraf sadece yollardaki rezilliği paylaşıyor. 2 günlük kar serüveni bize bir kez daha mevcut siyasetçilerin kavgadan başka verecek bir şeyinin kalmadığını gösterdi” ifadelerini kullandı.