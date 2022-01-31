İYİ Parti İzmit’ten Yeniden Aydınlanma Derneği’ni ziyaret

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve yönetimi, Yeniden Aydınlanma Derneği’ne ziyarette etti. Ziyarete başkan yardımcıları Tuğba Kahyaoğlu, Erol Derin, Ali Osman Aydın, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, Kadın Politikaları Başkan Vekili Ünzile Yılman, Gençlik Kollarından Taner Yurtbay katıldı. Yeniden Aydınlanma Derneği Kocaeli Şube Başkanı Selçuk Pınar ise yöneticilerden Ertan Kaptan, Kıymet Satar, Ali Aydın, Mutlu Yurt, Mehmet Kılıçarslan ile Ömer Tombaklar ile Adem Arı eşlik etti.

“BU ZİYARET BİZİ MEMNUN ETMİŞTİR”

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Yeniden Aydınlanma Derneği Kocaeli Şube Başkanı Selçuk Pınar, “Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Siyasi partiler toplumun desteğini alarak devlet yönetimine talip olan örgütlenmelerdir. Sivil toplum kuruluşları siyasi partilerin halk ile temasını güçlendiren yapılardır. Daha temsilciliğimizin resmi açılışını yapmadan yapmış olduğunuz ziyaret bizleri bu noktada ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi. Pınar ayrıca, misafirleri derneğin Sığınmacılar konusunda 5 Şubat’ta yapacağı panele davet etti.

“AYDIN HAREKETİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Pınar’a teşekkür eden İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur, “Biz halkın teveccühünü kazanmayı hedefliyorsak halka inme noktasında tüzüğümüze, ilkelerimize ve devlet yönetim felsefemize uygun dahası milletin geleceği için olumlu düşüncesi olan her türlü kuruluşla iletişim halinde olmak durumundayız. Yeniden Aydınlanma Derneği’ni ülkemizi geleceğe taşıyacak bir aydın hareketi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.