31 Oca 2022 - 15:42- Siyaset G: 31 Oca 2022 - 15:43

İnönü Mahalle Başkanlığı’na İrfan Külte atandı

DEVA Çayırova İlçe Başkanlığı Eğitim Birim Başkanı Gökmen Kaplan, İnönü Mahalle Başkanlığı’na İrfan Külte’yi atadıklarını açıkladı
İnönü Mahalle Başkanlığı’na İrfan Külte atandı mask

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çayırova İlçe Başkanlığı Eğitim Birim Başkanı Gökmen Kaplan yazılı bir basın açıklaması yaparak İnönü Mahalle Başkanı ataması ile ilgili detayları paylaştı. Kaplan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İlçe başkanlığımız, mahalle başkanlarının tespiti ve kamuoyuna açıklanması çalışmalarını yürütmek amacıyla bir komisyon oluşturmuştu. Bu kapsam da teşkilat komisyonumuzun yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, İnönü Mahalle Başkanlığımıza İrfan Külte atanmıştır. Bu atamayla 7’inci mahalle başkanımızı atamış bulunuyoruz.

“HEPSİYLE TEK TEK GÖRÜŞÜYORUZ”

Geriye kalan iki mahallemizin başkanlarının tespiti de yapıldı. Komisyonumuzun belirlediği takvim içerisinde bu isimleri de kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çayırova’mızda da partimizde görev almak ve üye olmak isteyen vatandaşlarımız var. Hepsiyle tek tek görüşüyoruz. İnşallah hep birlikte hayırlı çalışmalar yapacağız. İlçemize uzun yıllar hizmet edecek kadroları, siyasete katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bu kadrolarla yaşamaktan keyif aldığımız insan onuruna yakışır bir Çayırova ilçesini hep beraber inşa edeceğiz.” 
# eğitim, Çayırova

31 Oca 2022 - 15:42 - Siyaset

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