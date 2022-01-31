İmam Hatip Mensup ve Mezunların yeni Başkanı Selim Karaosmanoğlu

Başiskele İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda yeni -Başkanı Selim Karaosmanoğlu oldu. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İlim Yayma Cemiyeti’ni temsilen AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve dernek üyeleri katıldı.
“HER ÜYEMİZE BİR MİSYON VE VİZYON YÜKLEYECEĞİZ”
Kısa bir konuşma yapan Başiskele İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Selim Karaosmanoğlu, “Hep birlikte bir yola çıktık. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepimize bir dert düşüyor. Bu kongremizi aslında salonu dolduracak şekilde yapabilirdik. Biz her bir imam hatip mezunu arkadaşlarımızı bu çatı altında toplayıp her birine bir misyon ve vizyon yüklemek istiyoruz. Her birinin kendi başına bir derdi olması lazım. Bu davanın bir neferi olması lazım. Bu dava İslam davasıdır. Okul aile birlikleri, okul müdürleri, diğer STK yöneticileri ile hep birlikte Başiskele'de, Kocaeli'de ve Türkiye'de bu işin önderleri olarak işin içinde olacağız” dedi.
KARAOSMANOĞLU’NUN YÖNETİMİ ASİL ÜYELER
Selim KARAOSMANOĞLU
İbrahim ÇELİKİZ
Mehmet BAŞYİĞİT
Ercan DİNÇLER
Mehmet ŞAHİN
Sinan ÇAKIR
Nedim KARADUMAN
YÖNETİM YEDEK ÜYELER (DİŞİ VE TAKOZ)
Ali KURTOĞLU
Vehbi AYDIN
Adem KURTOĞLU
Murat CİVELEK
İbrahim CİVELEK
İbrahim TOK
Kerim KORAL
DENETİM ASİL ÜYELER (DİŞİ VE TAKOZ)
Selim ÇOBAN
Kemal ERDEM
Serhat BEYAZIT
DENETİM YEDEK ÜYELER (DİŞİ VE TAKOZ)
Zülküf TANTA
Hayrullah DEMİRAY
Erdal EROĞLU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.