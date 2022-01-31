İmam Hatip Mensup ve Mezunların yeni Başkanı Selim Karaosmanoğlu

Başiskele İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda yeni -Başkanı Selim Karaosmanoğlu oldu. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, İlim Yayma Cemiyeti’ni temsilen AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve dernek üyeleri katıldı.

“HER ÜYEMİZE BİR MİSYON VE VİZYON YÜKLEYECEĞİZ”

Kısa bir konuşma yapan Başiskele İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Selim Karaosmanoğlu, “Hep birlikte bir yola çıktık. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepimize bir dert düşüyor. Bu kongremizi aslında salonu dolduracak şekilde yapabilirdik. Biz her bir imam hatip mezunu arkadaşlarımızı bu çatı altında toplayıp her birine bir misyon ve vizyon yüklemek istiyoruz. Her birinin kendi başına bir derdi olması lazım. Bu davanın bir neferi olması lazım. Bu dava İslam davasıdır. Okul aile birlikleri, okul müdürleri, diğer STK yöneticileri ile hep birlikte Başiskele'de, Kocaeli'de ve Türkiye'de bu işin önderleri olarak işin içinde olacağız” dedi.

KARAOSMANOĞLU’NUN YÖNETİMİ ASİL ÜYELER

Selim KARAOSMANOĞLU

İbrahim ÇELİKİZ

Mehmet BAŞYİĞİT

Ercan DİNÇLER

Mehmet ŞAHİN

Sinan ÇAKIR

Nedim KARADUMAN

YÖNETİM YEDEK ÜYELER (DİŞİ VE TAKOZ)

Ali KURTOĞLU

Vehbi AYDIN

Adem KURTOĞLU

Murat CİVELEK

İbrahim CİVELEK

İbrahim TOK

Kerim KORAL

DENETİM ASİL ÜYELER (DİŞİ VE TAKOZ)

Selim ÇOBAN

Kemal ERDEM

Serhat BEYAZIT

DENETİM YEDEK ÜYELER (DİŞİ VE TAKOZ)

Zülküf TANTA

Hayrullah DEMİRAY

Erdal EROĞLU