Prometeon’dan emekli olanlar törenle uğurlandı

Kocaeli’ndeki ilk lastik fabrikası olarak 1960 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Prometeon Türkiye fabrikasında 10 çalışan, törenle emekliliğe uğurlandı. Prometeon Türkiye ArGe Merkezi’nde düzenlenen törende, Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölgesi CEO’su Gökçe Kemal Şenocak, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, İnsan Kaynakları Direktörü A. Nil Himmetoğlu, Üretim Direktörü Murat Harputlu, Lastik İş Genel Başkan Yardımcısı Necdet Ulusoy ve Prometeon Türkiye yöneticileri, bir grup çalışanla birlikte hazır bulundular.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Törende Gökçe Şenocak ve Lastik İş Genel Başkan Yardımcısı Necdet Ulusoy, emekli olan çalışanlara, çalışma sürelerindeki katkılarından ve özverili çabalarından dolayı teşekkür ederek emeklilik hayatlarında aileleri ile birlikte mutluluklar dilediler. Törendeki konuşmaların ardından Kemal Yıldız, Ali Özdemir, Harun Avcı, Hayrettin Aslan, Hüseyin Efe, Abdülkadir Soydaş, Sedat Çelikkol, Mehmet Bakırözü, Mehmet Polat ve Faik Uzun’a plaketleri takdim edildi.
EMEKLİ OLANLAR
Kemal YILDIZ
Ali ÖZDEMİR
Harun AVCI
Hayrettin ASLAN
Hüseyin EFE
Abdülkadir SOYDAŞ
Sedat ÇELİKKOL
Mehmet BAKIRÖZÜ
Mehmet POLAT
Faik UZUN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.