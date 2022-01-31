31 Oca 2022 - 15:43- Yaşam G: 31 Oca 2022 - 15:45

Prometeon’dan emekli olanlar törenle uğurlandı

Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula, Pharos ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikleri üreten Prometeon’un İzmit Fabrikası’nda 22-26 yıl arası görev yapan 10 çalışan emekli oldular. 
Prometeon’dan emekli olanlar törenle uğurlandı mask
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Kocaeli’ndeki ilk lastik fabrikası olarak 1960 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Prometeon Türkiye fabrikasında 10 çalışan, törenle emekliliğe uğurlandı. Prometeon Türkiye ArGe Merkezi’nde düzenlenen törende, Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölgesi CEO’su Gökçe Kemal Şenocak, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, İnsan Kaynakları Direktörü A. Nil Himmetoğlu, Üretim Direktörü Murat Harputlu, Lastik İş Genel Başkan Yardımcısı Necdet Ulusoy ve Prometeon Türkiye yöneticileri, bir grup çalışanla birlikte hazır bulundular.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Törende Gökçe Şenocak ve Lastik İş Genel Başkan Yardımcısı Necdet Ulusoy, emekli olan çalışanlara, çalışma sürelerindeki katkılarından ve özverili çabalarından dolayı teşekkür ederek emeklilik hayatlarında aileleri ile birlikte mutluluklar dilediler. Törendeki konuşmaların ardından Kemal Yıldız, Ali Özdemir, Harun Avcı, Hayrettin Aslan, Hüseyin Efe, Abdülkadir Soydaş, Sedat Çelikkol, Mehmet Bakırözü, Mehmet Polat ve Faik Uzun’a plaketleri takdim edildi.

EMEKLİ OLANLAR

Kemal YILDIZ

Ali ÖZDEMİR

Harun AVCI

Hayrettin ASLAN

Hüseyin EFE

Abdülkadir SOYDAŞ

Sedat ÇELİKKOL

Mehmet BAKIRÖZÜ

Mehmet POLAT

Faik UZUN

31 Oca 2022 - 15:43 - Yaşam

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