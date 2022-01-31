Aygün’den esnaf turu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bir yandan projeleri sırasıyla hizmete sunarken diğer taraftan toplumun her kesimiyle bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu kapsamda Yenikent Mahallesi’nde yer alan Venüs İş Merkezi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Düzenlenen programda Başkan Aygün’e belediye meclis üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül ile AKP Yenikent Mahalle Teşkilatı eşlik etti. Yapılan ziyaretlerde Başkan Aygün esnaflarla istişarede bulunarak Derince’ye yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.

DEKORATİF AYDINLATMA

Gönül belediyeciliği şiarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Başkan Aygün, “Allah’ın izniyle birçok projemizi ilçemize kazandırdık. Özellikle gençlerimize yönelik merkezler oluşturduk. Bunun yanında tüm mahallelerimizde yavrularımız sokakta oynamasın diye spor sahaları inşa ettik ve bu çalışmamızı daha birçok noktada sürdürüyoruz. Ayrıca yine Yenikent Mahallemizde olduğu gibi Derincemiz genelinde dekoratif aydınlatma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projelerimizi hizmete sunarken siz kıymetli esnaflarımız ve değerli halkımızla birlikte istişarelerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.