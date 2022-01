İmam Hatip Mezun ve Mensupların     yeni başkanı Karaosmanoğlu  

Başiskele İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda mevcut başkan Mehmet Başyiğit yeniden aday olmadı. Seçime tek başına giren Selim Karaosmanoğlu derneğin yeni başkanı oldu. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlim Yayma Cemiyeti’ni temsilen AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve dernek üyeleri katıldı.





“HER ÜYENİN BİR DERDİ OLMALI”

Kısa bir konuşma yapan Başiskele İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Selim Karaosmanoğlu, “Hep birlikte bir yola çıktık. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepimize bir dert düşüyor. Bu kongremizi aslında salonu dolduracak şekilde yapabilirdik. Biz her bir İmam Hatip mezunu arkadaşlarımızı bu çatı altında toplayıp her birine bir misyon ve vizyon yüklemek istiyoruz. Her birinin kendi başına bir derdi olması lazım. Bu davanın bir neferi olması lazım. Bu dava İslam davasıdır. Okul aile birlikleri, okul müdürleri, diğer STK yöneticileri ile hep birlikte Başiskele'de, Kocaeli'de ve Türkiye'de bu işin önderleri olarak işin içinde olacağız” dedi. Büşra ÇETİN



YÖNETİM KURULU (ASİL)



Selim KARAOSMANOĞLU

İbrahim ÇELİKİZ

Mehmet BAŞYİĞİT

Ercan DİNÇLER

Mehmet ŞAHİN

Sinan ÇAKIR

Nedim KARADUMAN



YÖNETİM KURULU (YEDEK)



Ali KURTOĞLU

Vehbi AYDIN

Adem KURTOĞLU

Murat CİVELEK

İbrahim CİVELEK

İbrahim TOK

Kerim KORAL



DENETİM KURULU (ASİL)



Selim ÇOBAN

Kemal ERDEM

Serhat BEYAZIT



DENETİM KURULU (YEDEK)



Zülküf TANTA

Hayrullah DEMİRAY

Erdal EROĞLU