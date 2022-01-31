31 Oca 2022 - 16:00- Gündem G: 31 Oca 2022 - 16:02

Özlü, hafta sonu mesaisinde köylerde

Başiskele’de hemşehrileriyle gönül köprülerini sağlamlaştırmaya devam eden Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, hafta sonu mesaisini ilçenin köylerinde geçiriyor.

Özlü, hafta sonu mesaisinde köylerde mask

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Başiskele’nin değerine değer katan, zengin kültürel mirasımızın genç nesillere aktarılmasını sağlayan köylere ayrı bir önem veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, hafta sonu mesaisinde ilçenin köylerini tek tek gezerek hemşehrileriyle bir araya geldi. Kazandere, Camidüzü, Serindere, Servetiye Karşı, Servetiye Cami ve Tepecik köylerini adım adım gezen Başkan Özlü’ye ziyaretlerde AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, belediye başkan yardımcıları, bazı müdürler ve mahalle muhtarları eşlik etti.

TALEP VE ÖNERİLERİ BİRİNCİ AĞIZDAN DİNLEDİ

Başiskele’nin her bir noktasına hizmet götüren Başkan Özlü, köylerde incelmelerde bulundu. Özellikle kentin yüksek kesiminde kalan köylerdeki karla mücadele çalışmalarını yakından inceledi. Başiskeleli komşularının talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Özlü, gerekli çözümleri hızlıca üreterek başkan yardımcılarına talimatlar verdi.

HASTA VE YAŞLI ZİYARETİYLE GÖNÜLLERE DOKUNDU

Başiskele’nin ulu çınarlarını her fırsatta ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Başkan M. Yasin Özlü, köylerde yaptığı ziyaretlerde de hasta ve yaşlı ziyaretleri yapmayı ihmal etmedi. Büyüklerinin sağlık durumları hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, hasta ve yaşlıların gönüllerine dokundu ve onların hayır dualarını aldı.

# sağlık, Mustafa, Başiskele
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Özlü, kar kış demeden sahada personelinin yanında mask
Özlü, kar kış demeden sahada personelinin yanında
Başiskele’de yayaların da yol güvenliği önemseniyor mask
Başiskele’de yayaların da yol güvenliği önemseniyor
Başiskele’de karla mücadele ekiplerinden hayati müdahale   mask
Başiskele’de karla mücadele ekiplerinden hayati müdahale  
Milletvekili Cemil Yaman’dan Başkan Özlü’ye ziyaret   mask
Milletvekili Cemil Yaman’dan Başkan Özlü’ye ziyaret  
Başiskele'de sokak hayvanları karda kışta unutulmuyor mask
Başiskele'de sokak hayvanları karda kışta unutulmuyor
Başkan Özlü Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu      mask
Başkan Özlü Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu     
Başiskele’de Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor mask
Başiskele’de Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor
Başiskele’de ‘Konumuz Aile’ hizmet içi eğitimleri sürüyor mask
Başiskele’de ‘Konumuz Aile’ hizmet içi eğitimleri sürüyor
Başiskeleli kadınlar “Bir Kitap, Bir Kahve” etknliğinde buluşuyor   mask
Başiskeleli kadınlar “Bir Kitap, Bir Kahve” etknliğinde buluşuyor  
Başiskele’nin Müzik Okulları’nda 206 öğrenci eğitim görüyor mask
Başiskele’nin Müzik Okulları’nda 206 öğrenci eğitim görüyor

31 Oca 2022 - 16:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.481.556 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Özlü, hafta sonu mesaisinde köylerde mask
Özlü, hafta sonu mesaisinde köylerde
İmam Hatip Mezun ve Mensupların     yeni başkanı Karaosmanoğlu   mask
İmam Hatip Mezun ve Mensupların     yeni başkanı Karaosmanoğlu  
Aygün’den esnaf turu mask
Aygün’den esnaf turu
İmam Hatip Mensup ve Mezunların yeni Başkanı Selim Karaosmanoğlu mask
İmam Hatip Mensup ve Mezunların yeni Başkanı Selim Karaosmanoğlu
Muhtar Çiçek’ten İzmit Belediyesi’ne çatı teşekkürü mask
Muhtar Çiçek’ten İzmit Belediyesi’ne çatı teşekkürü
Zeynep Soyer Sanat Atölyesi İzmit’te açıldı mask
Zeynep Soyer Sanat Atölyesi İzmit’te açıldı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL