Özlü, hafta sonu mesaisinde köylerde

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Başiskele’nin değerine değer katan, zengin kültürel mirasımızın genç nesillere aktarılmasını sağlayan köylere ayrı bir önem veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, hafta sonu mesaisinde ilçenin köylerini tek tek gezerek hemşehrileriyle bir araya geldi. Kazandere, Camidüzü, Serindere, Servetiye Karşı, Servetiye Cami ve Tepecik köylerini adım adım gezen Başkan Özlü’ye ziyaretlerde AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, belediye başkan yardımcıları, bazı müdürler ve mahalle muhtarları eşlik etti.

TALEP VE ÖNERİLERİ BİRİNCİ AĞIZDAN DİNLEDİ

Başiskele’nin her bir noktasına hizmet götüren Başkan Özlü, köylerde incelmelerde bulundu. Özellikle kentin yüksek kesiminde kalan köylerdeki karla mücadele çalışmalarını yakından inceledi. Başiskeleli komşularının talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Özlü, gerekli çözümleri hızlıca üreterek başkan yardımcılarına talimatlar verdi.

HASTA VE YAŞLI ZİYARETİYLE GÖNÜLLERE DOKUNDU

Başiskele’nin ulu çınarlarını her fırsatta ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Başkan M. Yasin Özlü, köylerde yaptığı ziyaretlerde de hasta ve yaşlı ziyaretleri yapmayı ihmal etmedi. Büyüklerinin sağlık durumları hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, hasta ve yaşlıların gönüllerine dokundu ve onların hayır dualarını aldı.