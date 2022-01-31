Emekli emniyet müdürü Tanrıkulu hayatını kaybetti

Farklı illerde emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu başkanlığından emekli olan Bekir Tanrıkulu(76) hayatını kaybetti.

YARIN UZUNBEY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Ankara’da ikamet eden farklı illerde emniyet müdürlüğü görevinde bulunan ve son olarak Emniyet Müdürlüğü Teftiş kurulundan 2007 yılında emekli olan 2 çocuk babası Bekir Tanrıkulu(76)hayatını kaybetti. Aslen Kartepe Uzunbeyli olan Tanrıkulu’nun cenazesi Salı(yarın)öğle namazına müteakiben Uzunbey Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Uzunbey mezarlığında toprağa verilecek.