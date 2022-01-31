Emekli emniyet müdürü Tanrıkulu hayatını kaybetti

Farklı illerde emniyet müdürlüğü görevlerinde bulunan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu başkanlığından emekli olan Bekir Tanrıkulu(76) hayatını kaybetti.
YARIN UZUNBEY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLECEK
Ankara’da ikamet eden farklı illerde emniyet müdürlüğü görevinde bulunan ve son olarak Emniyet Müdürlüğü Teftiş kurulundan 2007 yılında emekli olan 2 çocuk babası Bekir Tanrıkulu(76)hayatını kaybetti. Aslen Kartepe Uzunbeyli olan Tanrıkulu’nun cenazesi Salı(yarın)öğle namazına müteakiben Uzunbey Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Uzunbey mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
tacettin yetimaslan - bekir abicim allah rahmet eylesin nurlar içinde uyu.çok saygın ve değerli insandın seni sevgi ve saygıyla hep anacağım.tacettin yetimaslan.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.